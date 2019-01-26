100 лет войны с Россией: раскрыты планы украинских военных

Украинские военные готовились вести столетнюю войну с Россией – такой вывод следует из новых документов, выложенных хакерами Anonymous по британскому государственному проекту Integrity Initiative, направленному на противодействие России в различных сферах.

Как явствует из открытых файлов, пять сотрудников резерва украинской военной разведки в возрасте от 45 до 53 лет ездили в Великобританию с 6 по 13 июля, правда, неясно – какого года, передает РИА «Новости».

Четверо из них владеют английским языком и являются «этническими русскими». Двое, как указано в отчете, ранее были полковниками КГБ, еще двое — командовали бригадами, а последний, как пишут авторы документа, «почти наверняка» раньше служил в ГРУ. Один из них и рассказал про подготовку к «столетней войне» с Россией.

Кроме того, появившиеся материалы содержат информацию о директоре «Института государственного управления» Кристофере Доннелли. Согласно опубликованным данным, он занимался созданием группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI) и набирал кандидатов в ее ряды, передает ФАН.

Anonymous отметили, что Доннелли уже удалось собрать немало граждан Британии, которых он вовлек в «свои подлые схемы» и толкнул на «войну» с Россией и КНР.

Также хакеры опубликовали список агентов, привлеченных к деятельности группы, их номера, адреса и почты. Anonymous указали, что лица, включенные в список, едва ли знают о том, частью какой сети они являются. Интересно, что после обнародования этих данных сайт Integrity Initative временно удалил весь контент — на период расследования кражи данных.

Проект Integrity Initiative был запущен в 2015 году, он представляет собой комплекс мер по борьбе с российской пропагандой и «гибридной войной», которую якобы ведет Россия, говорится в информационных материалах, выложенных хакерами в прошлом месяце.

Из доклада следует, что

Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс,

в том числе и в социальных сетях.

При этом Integrity Initiative спонсирует британское Министерство иностранных дел. Пока деятельность программы оплачена вплоть до марта 2019 года. Курирует проект некий британский Институт построения государства (The Institute for Statecraft), передает НСН.

Сообщается, что ячейки Integrity Initiative уже успешно функционируют в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Греции и ряде других европейских государств. Кроме того, в опубликованных материалах представлен список немецких политиков и активистов, которые готовы поддержать Integrity Initiative. Также в документах указаны эксперты-политологи и другие специалисты из Германии, которых «есть смысл привлечь» к работе проекта.

Среди стратегических целей проекта в заявке на финансирование указаны расширение сети антироссийских лидеров мнений, их спонсирование, укрепление контактов с военными и правительствами стран, настроенных против России.

В списках российских резидентов Integrity Initiative значатся имена сторонника Алексея Навального, бизнесмена, экс-исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова.

Также в материалах сотрудниками проекта указываются осужденный в России за финансовое мошенничество основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а также получивший срок за государственную измену Игорь Сутягин, проживающий сейчас в Великобритании.

Кроме того,

среди адресатов британских денег за подрывную работу против России названы российский Сахаровский центр, а также немецкий Фонд Конрада Аденауэра.

Вокруг последнего в 2015 году разразился скандал в связи с финансированием активистов «Евромайдана» и украинских некоммерческих организаций, в задачи которых входило создание «правильного» мнения о гражданском конфликте на территории Донбасса.

Позднее сообщалось, что власти Великобритании еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери консультировались со специалистами по химоружию, а также с вербовщиком и соседями бывшего разведчика. Об этом также указывалось в материалах Integrity Initiative.

По данным группировки, сотрудники проекта за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов и заявляли о необходимости некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности, передает НСН.