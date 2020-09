100 лет назад возникла организация «открытого заговора» – Chatham House

Герберт Уэллс в работе «Открытый заговор. Чертежи мировой революции» (1928) писал, что в ХХ веке мир вошёл в опасную фазу развития, которая может закончиться катастрофой и даже уничтожением человечества. Единственным способом предотвратить катастрофу, наставлял Уэллс, является ликвидация суверенных государств и создание Единого Мирового Правительства, возглавляемого небольшой группой людей – представителей интеллектуальной элиты и крупного капитала.

Идея мирового господства вынашивалась в течение столетий разными тайными обществами (тамплиеры, масоны, иллюминаты). Однако их планы и деятельность были сокрыты от глаз властей и народа. В ХХ веке появился аргумент в пользу того, чтобы открыть эти планы. И надо было спешить, ибо научно-технический прогресс ускорялся, оставаясь неконтролируемым. Точно так же продолжалась и ускорялась гонка вооружений.

На Парижской мирной конференции 1919 года эти вопросы обсуждались открыто. Было принято решение о создании Лиги Наций, через которую англичане и американцы рассчитывали начать построение нового мирового порядка. Правда, между правящими кругами США и Великобритании были разногласия. Лондон полагал, что идеальной основой для единого мира является Британская империя, над которой «никогда не заходит солнце». В Вашингтоне же считали, что державой № 1 после Первой мировой войны стала Америка и именно она должна возглавить движение к новому мировому порядку.

Полковник Хаус

Впрочем, и в США, и Великобритании были политики, которые считали эти имперские амбиции «предрассудками национализма», полагая себя единой элитой высшей англосаксонской расы. Таким был Эдвард Мандел Хаус (1858-1938) – дипломат, советник президента Вудро Вильсона (Полковник Хаус). Последовательным сторонником англосаксонского мондиализма был также лорд Альфред Мильнер (1854-1925) – одна из ключевых фигур в кабинете Дэвида Ллойд-Джорджа.

Лорд Альфред Мильнер

Полковник Хаус был очень расстроен, когда, находясь на конференции в Париже, узнал, что Вашингтон отверг участие США в Лиге Наций, положение о которой было заложено в Версальский мирный договор. Он очень рассчитывал, что Лига Наций станет инструментом создания Единого Государства. После этого там же, в Париже, Полковник Хаус встретился с британскими партнёрами. Они договорились, что в США и Великобритании будут созданы две организации, тесно взаимодействующие и проводящие в жизнь англосаксонский проект построения нового мирового порядка.

Первая из этих организаций была учреждена сто лет назад, летом 1920 года. Это был Британский институт международных отношений» (The British Institute of International Affairs – BIIA), переименованный в 1926 году в Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs – RIIA) и существующий под таким названием по сей день. Институт известен также как Чэтем-хаус (Chatham House) – так называется здание, в котором он размещается (рядом с Вестминстерским дворцом в центре Лондона). В 1961 году RIIA сменил местоположение, но название Чэтем-хаус осталось.

Подготовительную работу по учреждению RIIA проводил Лайонел Кертис, секретарь лорда Мильнера. Статус института – негосударственная некоммерческая организация, существующая за счёт добровольных пожертвований. Первое пожертвование в размере 2000 фунтов стерлингов сделал Томас Ламонт из банка Дж. П. Моргана. Джон Д. Рокфеллер с 1932 года ежегодно вносил на счет RIIA по 8 000 фунтов стерлингов. Позднее RIIA стал регулярно получать крупные регулярные пожертвования от американских благотворительных фондов (фонды Рокфеллера, Карнеги и др.).

Первым главой института был Роберт Сесил (1864-1958) – британский юрист, парламентский, общественный и государственный деятель, активный сотрудник и идеолог Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии мира 1937 года (за заслуги перед Лигой Наций). Лайонел Кертис получил пост почётного секретаря RIIA. В руководство института входили также бывший министр иностранных дел Эдвард Грей, бывший премьер Артур Бальфур, лорд Лотиан, известный английский экономист Джон Майнард Кейнс, Альфред Циммерман (профессор Оксфорда, автор книги «Лига Наций и правовое государство»). У Циммермана был способный ученик Арнольд Тойнби (1889-1975). По рекомендации Циммермана Тойнби стал первым оплачиваемым сотрудником института. Позднее Тойнби был назначен директором института. В Chatham House Тойнби играл ведущую роль три десятка лет (1925-1955 год). Он руководил научными исследованиями и одновременно был высокопоставленным сотрудником британской службы МИ-6 (разведка). Многие исследования RIIA делались по заказу МИ-6 .

Арнольд Тойнби

RIIA возник не на пустом месте. Он стал надстройкой над достаточно секретной организацией «Круглый стол». Если верить историкам, возникло это общество как тайное в 1891 году в Южной Африке по инициативе Сесила Джона Родса (1853-1902), известного деятеля британского империализма, связавшего свою жизнь с английской колониальной экспансией в Южной Африке. Родс, занимавшийся в Южной Африке добычей золота и алмазов, был связан с Ротшильдами. В 1910 году Ротшильды учредили в Лондоне организацию «Круглый стол»; главной публичной фигурой, выступавшей от «Круглого стола», стал лорд Альфред Мильнер. При жизни лорда «Круглый стол» нередко называли «группой Мильнера». Многие историки полагают, что в начале ХХ века состав «Круглого стола» и состав «Комитета 300» (мировая элита, о которой пишет Джон Коулман в своей книге «Комитет трёхсот») почти полностью совпадали.

Как отмечает Николас Хаггер в книге «Синдикат. История создания тайного мирового правительства и методы его воздействия на всемирную политику и экономику», деятельность «Круглого стола» имела два контура – внешний (открытая деятельность) и внутренний (секретная деятельность). Задача «Круглого стола», пишет известный американский историк Кэрролл Квигли (1910-1977) в книге «Трагедия и надежда», была «не меньше, чем создание мировой системы финансового контроля, сосредоточенной в частных руках и способной влиять на политическую систему каждой страны и экономику мира в целом. Этой системой будут совершенно феодально управлять центральные банки мира, действующие в соответствии с тайными соглашениями, заключенными на часто проводимых личных встречах и совещаниях». Квигли с большой симпатией относился к «Круглому столу», являясь официальным историком этого общества.

«Круглый стол» ставил задачу создания мирового правительства, управляемого международными банкирами. Многие исследователи деятельности «Круглого стола» полагают, что программа этой организации в целом совпадает с программой ордена иллюминатов, действовавшего в XVIII веке. Продолжатели иллюминатов, члены «Круглого стола», рассматривали Англию как силу атлантическую, а не европейскую и рассчитывали на создание федерации англоязычных стран. Мильнер создал группы «Круглого стола» в Южной Африке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и СIF. Все они управлялись из Англии. В их состав входили самые известные политики британского правительства, и все они были преданы идее мирового правительства. «Круглый стол» всегда хотел превратить Британскую империю в федеральную систему, куда со временем вошли бы и Соединённое Королевство, и США. Как пишет Кэрролл Квигли, «Круглый стол» не исключал, что столицей такого мирового сообщества мог бы стать Вашингтон.

RIIA явился продолжением «Круглого стола». После смерти лорда Мильнера в 1925 году упоминания о «Круглом столе» стали редкими, чаще стали говорить о Королевском институте. В 1931 году Тойнби произнёс в Копенгагене речь, в которой заявил: «В настоящее время мы сотрудничаем со всеми, кто может заставить все национальные государства нашего мира забыть о загадочной силе, называемой суверенитетом. И мы постоянно отрицаем то, что делаем в действительности».

Николас Хаггер полагает, что Тойнби больше ориентировался на Америку, чем на Британию, поскольку большая часть финансирования шла из-за океана, от Рокфеллеров: «В течение 40 лет Тойнби активно участвовал в деятельности RIIA по созданию мирового правительства. В своих работах Тойнби доказывает, что национальные государства отмирают и будут вытеснены «рокфеллеровским» мировым правительством. Хотя работы Тойнби весьма увлекательны, но, к сожалению, абсолютно недостоверны».

Тойнби был видным членом Фабианского общества, близкого по идеологии к партии лейбористов. Тойнби и его единомышленники Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Бернард Шоу, братья Джулиан и Олдос Хаксли не исключали, что одним из возможных путей создания Единого Государства станет международное социалистическое движение. В частности, Тойнби и его единомышленникам очень импонировала приверженность большевиков интернационализму, хотя коммунистических взглядов фабианцы и сотрудники королевского института не разделяли.

Среди тех, кто окружал Тойнби, многие понимали, что построение Единого Государства – задача отдалённого будущего. Двигаться к заветной цели надо постепенно. В качестве более близкой цели рассматривали создание единой Европы, в которой отдельные государства растворят свой суверенитет. Тойнби удалось дожить до этого времени, когда в 1957 году шестью европейскими государствами был подписан Римский договор (1957 г.), а позднее стало создаваться Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

Спустя год после учреждения RIIA по другую сторону Атлантического океана был создан зеркальный институт, получивший название Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR). У истоков организации стояли полковник Хаус и Пол Варбург (1868-1932) – один из инициаторов создания Федеральной резервной системы США. Членами CFR были Вудро Вильсон, полковник Хаус, ряд других влиятельных политиков, банкиров, бизнесменов. Особо следует выделить таких членов Совета, как Джон Фостер Даллес (занимал пост госсекретаря при президенте Эйзенхауэре) и его брат Ален Даллес (будущий первый руководитель ЦРУ). Между Джоном Даллесом и Арнольдом Тойнби установились тесные неформальные отношения. Джон Даллес, будучи председателем Совета попечителей Фонда Рокфеллеров, содействовал тому, чтобы Королевский институт регулярно получал финансовую поддержку от Фонда.

Во всех публикациях по Королевскому институту обычно упоминается «Правило Chatham House» (Chatham House Rule). Оно предполагает, что участники закрытых встреч не имеют права разглашать авторство тех иных мнений за пределами малого круга членов RIIA. Мнения могут публиковаться, но как безличные. Правило призвано стимулировать максимальную открытость и откровенность на внутренних заседаниях. Официальным рупором института являются журналы International Affairs и World Review.

С 2005 года Королевский институт учредил приз – Chatham House Prize. Он вручается ежегодно «государственному деятелю или организации, которые, по мнению членов Chatham House, внесли наиболее важный вклад в улучшение международных отношений в прошедшем году». Первым награждённым призом стал президент Украины Виктор Ющенко (2005).

Пять лет назад Королевский институт опубликовал аналитический доклад «Российский вызов» (The Russian Challenge) с анализом российской внешней политики 2000-2015 годов и рекомендациями «коллективному Западу». В докладе отразилась ярко выраженная антироссийская направленность всей деятельности Королевского института.