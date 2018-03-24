100 лет БНР? Что за праздник и для кого?

День воли как иллюзия

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Белорусская оппозиция начала готовиться к столетию Белорусской народной республики задолго до наступления этой даты, но первое и последнее официальное мероприятие на территории постсоветской Белоруссии, посвящённое БНР, было связано с её 75-й годовщиной в 1993 г. После этого любые воспоминания о БНР находили отклик лишь в оппозиционной среде.

Для белорусской оппозиции и всех сторонников ориентации на Запад празднование 25 марта, неофициально объявленное Днём воли, является своего рода программой. 25 марта 1918 года при поддержке немецких оккупационных властей белорусскими националистами была принята так называемая 3-я уставная грамота Рады БНР, объявившая «нарисованную» на бумаге Белорусскую народную республику независимым государством.

Помимо БНР на просторах бывшей Российской империи существовали в условиях революционного хаоса и маячившей на горизонте гражданской войны десятки таких «государств» и политических групп, объявлявших себя «законными правительствами». Выжить могли лишь немногие. Так, Российская республика, провозглашённая Временным правительством Керенского 1/14 сентября 1917 года, просуществовала меньше двух месяцев ‒ до восстания в Петрограде 25 октября (7 ноября). И Белорусской народной республики в числе «выживших» не оказалось, она исчезла в революционном вихре, как и многие другие эфемерные образования на обломках имперского государства. Зато выжила Советская Социалистическая Республика Белоруссия, в последующем поменявшая название на Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР). 30 декабря 1922 года БССР в числе четырёх советских республик подписала Договор об образовании СССР и просуществовала в составе Советского Союза до его разрушения в 1991 году. После чего, ещё раз поменяв название, превратилась в независимую Республику Беларусь. Такова линия реальной исторической преемственности.

Родство Советской Белоруссии образца 1919 года и современной Республики Беларусь прочитывается вполне однозначно. Родство современной Республики Беларусь с Белоруской народной республикой не только сомнительно, но и недоказуемо. Тем не менее энтузиасты, требующие признать 25 марта «днём белорусской независимости», существуют; они даже удостоены молитв Ватикана: католическая церковь Белоруссии объявила о молитве во всех костёлах 25 марта 2018 года в честь 100-летия образования БНР, провозгласив эту бумажную акцию «беспрецедентным историческим актом и очень важным шагом государствообразующего процесса».

Объявлять 25 марта «днём белорусской независимости» ‒ то же самое, что, скажем, объявить 26 июля 2006 года, когда состоялся запуск первого белорусского искусственного спутника Земли «БелКА», днём белорусской космонавтики. Этот спутник своей судьбой напоминает БНР ‒ он также «не состоялся». Спутник не вышел на орбиту: изготовленная на украинском «Южмаше» ракета-носитель «Днепр» упала через 73 секунды полёта. Это был 2006 год. И провозглашение «белорусской независимости» в условиях немецкой оккупации в обстановке развала Российского государства, и запуск спутника «БелКА» ‒ примеры неудачных запусков. И пора оставить прошлому.

Однако помнить о БНР стоит хотя бы для того, чтобы уяснить себе, что это условное государственное образование, созданное в период иностранной оккупации, не могло иметь реального будущего. Будущее появилось лишь у политического мифа о Белорусской народной республике как «первом белорусском государстве». Миф этот далёк от действительности; да, он имеет сторонников среди части белорусской интеллигенции, но стать государственной идеологией Республики Беларусь и объединить народ Белоруссии он не в состоянии.

У Белорусской народной республики не было собственной истории. А вот историю создания мифа о БНР, технологию производства этого мифа изучать необходимо. Хотя бы для того, чтобы лучше понять, чем держится иллюзорная вера в реальность государства, существовавшего лишь в планах стратегов кайзеровской Германии, а ныне существующего в воображении белорусских националистов и тех, кто опекает их на Западе.

И главный момент, который портит празднование «столетия белорусской независимости»: БНР была провозглашена во время оккупации территории противником, в Минске хозяйничали немцы. Руководители БНР руководили своим «независимым» государством, находясь под немцами, и начали перемещаться в западном направлении сразу, как только немецкие оккупационные войска стали отступать с территории России. Говорить о «государственности», о «независимости», когда представители чужого военного командования снимают белорусские флаги или выдворяют белорусские «власти» из зданий, в которых те успели обосноваться, можно лишь в полном пренебрежении к истории или в националистическом угаре.

Да и в народе никогда не могло быть поддержки людей, сотрудничавших с теми, кого народная масса считала врагами. Именно об этом сказал в июле 2017 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, заявивший по поводу создателей БНР: «Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда».

И тем не менее белорусские оппозиционеры отмечают 25 марта как День воли. Так от кого и для кого белорусы стали «вольными» 25 марта 1918 года?