«100 дней президентства показали всю его сущность!» Жители Донбасса рассказали, что на самом деле думают о Зеленском

27 августа исполнилось ровно 100 дней со дня инаугурации Владимира Зеленского. К этой круглой дате «Комсомолка» приурочила опрос. Мы спрашивали дончан – что же на самом деле они думают о президенте Украины?

Дмитрий Кузьменко – донецкий политолог:

Пока президент Зеленский запомнился как блеклая фигура. Было произнесено много острых заявлений, но реальных дел не произошло. Фактически, он не сделал ничего! То есть, как политик он бездействует. Если что-то и начнется, то осенью, когда начнет работу Верховная Рада. Но действия парламентариев хотят заморозить. Причина смешная - мол, неправильно работает система голосования.

Наталья Арсеньева – врач, кандидат медицинских наук:

- Клоун он и есть клоун. А в нашем случае еще и злобный. Как там у Крылова - Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Ни я, ни кто либо другой в нашей Республике, да и в Украине, не относится к нему по-другому. И все это было бы смешно, если б не было так грустно.

Оксана Воронина – учитель английского:

- У меня нет приличных слов. Я считаю, что он клоун, паяц, вообще не на своем месте. Президент – это лицо государства. Я не интересуюсь политикой, но взять хотя бы видео инаугурации Зеленского. Это настолько жалкое зрелище, не достойное главы государства. Человек совсем не понимает где он и куда он попал. Он думает, что это какая-то шутка, что это очередная его роль, что это скоро закончится, опустится занавес и он проснется опять руководителем 95 квартала.

И это, кстати, не только мое мнение. Это мнение и украинцев. Человек заигрался. Нет возможности остановиться. Мне кажется, если бы все это прекратилось – он был бы рад. Зрелище очень жалкое. Если это лицо государства, то у государства смешное жалкое лицо. Когда-то даже я его уважала. Но потом увидела один его монолог, когда у нас тут все взрывалось и гибли дети, а он позволял себе шутить на эту тему. Шутит над тем, над чем шутить в принципе нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил «годовщину» своего президентства. Фото: president.gov.ua

Ольга Березан – маркетолог:

С первого взгляда можно сказать, что это совсем неопытный человек, у которого в политике ничего не получится. Но, на деле все может обратиться совсем по-другому. Это хороший актер. Он может показывать эмоции, которые на самом деле не испытывает. Когда нужно – показывает грусть, когда нужно – печаль, а иногда – безразличие. Людям это нравится. Они верят этой актерской игре. Когда рейтинг Зеленского немного падает – он едет в какой-нибудь украинский город разбираться с насущной проблемой. Публично увольнять людей, делать кадровые перестановки – показывает волевого политика.

Если он не споткнется в начале своего пути из-за своей не опытности, то у него есть шанс остаться в своем кресле до конца срока. Но ситуацию с Донбассом он никак решить не сможет. Вернуть Донбасс ему не дадут жители наших Республик. А забыть за Донбасс и отказаться от него официально – значит пойти против воли националистов, которые не дадут Зеленскому жизни. Ему придется держать конфликт в заморозке.

Сергей Орлов – шахтёр:

Я вообще стараюсь не думать о Зеленском. У нас свой путь. А если все же оценить его правление, то скажу одно – 100 дней президентства показали всю его сущность! Войну остановить – не может, пойти против националистов – тоже не может, показать американцам свою не зависимость – тоже не может. Что тут еще говорить.

Влад (Филин) – военнослужащий:

А как я могу к нему относиться? Как сказал шут Вамба в «Айвенго»: «На моем веку столько уже временных перемирий на разные сроки заключали, что мне уже, если все сосчитать, лет 300, наверное». Или вот – «Донецк лишь тир, а люди в нем – мишени». Почти по-другому классику.

Андрей Лысенко – волонтер:

Все жители Республики ожидали перемен с приходом Зеленского. Человек новый и незапятнанный кровью, думали, что будет дан старт прекращению братоубийственной войны. Но убедились в обратном, обстрелы усилились и начали гибнуть мирные жители. Говорит одно - делает другое - противоположное здравому смыслу и логике. Убедились, что он, как и Порошенко не самостоятельно принимает решения. Улыбка, смех, обещания, финал один - разруха и нищета. Все распродано, а хозяева медленно выходят из тени и люди в ужасе от увиденного. Одним словом, Зеленский шут, которого за нитки дёргают, а он пляшет.

Виктор Левтеров - житель Макеевки:

Надеялся, что Зеленский не пойдет по пути Порошенко и сможет проводить другую политику в отношении Донбасса. В интересах большинства украинцев, которые устали от войны и хотят мира. Но теперь вижу – то же самое заигрывание с националистами, послушное выполнение рекомендаций американцев. Зеленский постоянно провоцирует Россию на конфликт. А в Донбассе продолжается война. Президент Украины или не может остановить военных. Или – вероятнее всего – не хочет. У него нет желания садиться за стол переговоров с представителями республик. Хотя без этого невозможно решить конфликт. Если так будет и дальше, то максимум через год от высокого рейтинга Зеленского ничего не останется. И придется «шуту без трона короля» возвращаться в свой «Вечерний квартал» - пародировать там самого себя.