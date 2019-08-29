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100 дней презедента Зеленского: Выбирали Голобородько, а правит Порошенко Второй
29 августа 2019, 03:09 • 70 • В России
СЕРИАЛ СТАЛ ЖИЗНЬЮ
С самого начала казалось, что это какой-то затянувшийся розыгрыш. Ну какой из актера Владимира Зеленского президент? Выключайте камеры, мы уже достаточно посмеялись. Но шутки кончились. А Зеленский - нет. Его прототип - учитель истории Василий Голобородько из сериала «Слуга народа», вдруг ставший президентом, начал рулить Украиной наяву. И даже свою партию, сколоченную наспех для выборов в Верховную Раду, Зеленский назвал тоже «Слуга народа». А другого раскрученного бренда у нового преЗЕдента Украины нет. В сериале новый президент впервые произносит перед депутатами речь. Да такую, что прослезился бы и Ленин на бронивике. Но Верховная Рада не подчиняется Голобородько и отклоняет его идею - сократить зарплаты чиновникам.
- «За» проголосовал один. Решение не принято, - выносит вердикт киношный спикер.
- Я тоже против. Случайно «зелененькую» нажал, - оправдывается пухлощекий депутат.
- Надо было вчера меньше на «беленькую» жать, - гогочет в ответ Верховная Рада.
Сериал стал воплощаться в жизнь в первый же день реальной инаугурации Зеленского. (Она состоялась 20 мая, с этой даты и отсчитываются первые 100 дней преЗЕдентства)
- Я распускаю Верховную Раду, - объявляет он.
А в ответ — смех. Ну как на концерте юмористической студии «95 квартал», в которой выступал Зеленский.
- Было весело! - поблагодарил президента за шоу спикер Рады Андрей Парубий.
Владимир Зеленский во время церемонии принятия присяги в зале Верховной рады.Фото: REUTERS
И с этими депутатами Зеленскому пришлось жить свои дебютные 100 дней. Они не дали ему уволить ни порошенковского премьера Гройсмана, ни генпрокурора Луценко - кума прежнего президента...
ЧТО ХОРОШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ МЕШАЕТ
Не слушал Зеленского и министр иностранных дел Павел Климкин.
- Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину. Я в глаза не видел наш ответ на ноту России (о возвращении украинских моряков, - ред.). Господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом, - отстаивал свою власть Зеленский. Выходило не убедительно.
И даже в деле возвращения украинских пленных Зеленский оказался за бортом. Украинских военных из плена в Донбассе привозит не преЗЕдент, а оппозиционер Виктор Медведчук. «Зе» кусает локти.
Это в сериале Голобородько из двух пистолетов-пулеметов расстреливает неугодных чиновников. А реальный Зеленский только оправдывается. Войну в Донбассе не остановил? Я не виноват. Это все военные. Закон о языке не отменил? Прежняя команда мешает…
И такие отмазки прокатывали. До тех пор, пока партия Зеленского не взяла в Верховной Раде абсолютное большинство. Такой триумфальной победы в истории Украины еще не было. Теперь преЗЕдент может, не советуясь ни с кем, назначать кого угодно и принимать или отменять любой закон.
Отговорки «у меня связаны руки» больше не пройдут.
Кадр из сериала "Слуга народа".
ОБЕЩАНИЯМИ ВОЙНУ НЕ ОСТАНОВИШЬ
А пока за эти 100 дней ничего из предвыборных обещаний не выполнено. Хотя за Зеленского голосовали украинцы (74% избирателей!), уставшие от войны в Донбассе, коррупции и атмосферы ненависти, посеянной Порошенко.
И что делает новый президент? Накидывает на рубашку бронежилет и приезжает на передовую. И из бойниц через бинокль смотрит на тех, кого на выборах называл «своими». На них продолжают сыпаться снаряды и мины.
А приехав в Париж, Зеленский про них скажет:
«Мы не готовы вести переговоры с сепаратистами!»
Ну, найдите хоть 1 (одно!) отличие его слов от риторики Порошенко.
- Зеленский обещал, что готов потерять популярность и должность ради мира в Донбассе. И ничего для этого не сделал. Ни-че-го, - рассказал «КП» политолог Дмитрий Абзалов. - Хотя Зеленский уже взял под контроль Генштаб и СБУ. Возможности для прекращения войны есть. Но он боится ссориться с националистами и США. А они - за продолжение войны. Есть еще один «подарочек» от Порошенко — закон о мове. По нему врачи, учителя, официанты, продавцы, теледикторы - все должны говорить только на украинском языке. Русский разрешен только дома, в быту.
- Чтобы отменить закон о языке Зеленскому не нужно собирать Верховную Раду, - объяснил Абзалов. - Зеленский может обратиться в Конституционный суд и отменить закон. И никто ему не помешает. Но президент этого не сделал. Опять не хочет ни с кем ссорится. И сам Зеленский теперь выступает на украинском. Получается, его преЗЕденство пока очень схоже с тем, что говорил и делал Порошенко. Но избиратели-то хотели перемен!
Президент Зеленский на позициях ВСУ на Донбассе.Фото: REUTERS
ВМЕСТО ТЮРЬМЫ - ПРАЗДНИЧНОЕ ФОТО
Все первые 100 дней у власти Зеленский лишь играет роль Голобородько. Вот он ест шаурму с друзьями. Вот бегает по фонтанам в Мариуполе. Вот выходит в красных трусах на пляж Одессы. Вот - в спортзале. Вот за рулем... В общем, паны украинцы — я как вы!
И доигрался до того, что радостно сфотографировался с бывшими президентами Украины. В том числе - с Порошенко! А обещал, что упрячет «вороватого олигарха» за решетку. Но теперь пьет с ним шампанское.
Вот что об этом написал украинский политик Василий Волга:
«Мне говорят: «Ты не понимаешь. Ему надо время. И фотка эта ни при чем. Так надо. Протокол такой».
Еще мне говорят, чтобы я не судил по словам, а судил по делам.
И что, мол, такого, что он говорит о продаже железной дороги? Не будет этого!
И при чем тут его обещание начать распродажу земли? Мы не позволим ему!
Да и вообще! Не в этом дело!
- А в чем дело? – спрашиваю я.
- А в том, что он ха-ро-ший! – отвечают мне. – Вот посмотри, как мило он улыбается на том фото. Ведь те, другие, которые нас грабили до него, они все старые, помятые, тьфу! А этот – молодой, красивый, веселый!
Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
Согласен. Веселый. А на том фото, так вообще. Радостный. Удалась жизнь. Там все они (бывшие и настоящий президенты Украины) радостные. У всех удалась».
Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?
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