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100 дней и 10 главных дел правительства Мишустина

29 апреля 2020, 01:35  •  56 • В России

16 января Владимир Путин подписал указ о назначении на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Премьеру предстояло быстро подобрать себе команду. 21 января новое правительство было полностью сформировано, президент утвердил его состав. В эти дни правительство Мишустина отмечает свои первые 100 дней. «Комсомолка» разбиралась, чего за это время удалось добиться команде премьера.

1. Мишустин стал тем редким премьер-министром, который фактически получил карт-бланш на подбор своей команды. Как позже признался журналистам Владимир Путин, в некоторых предложенных Мишустиным на пост министров кандидатурах он сомневался, но в итоге принял точку зрения премьера.

Пока в России не ввели режим самоизоляции и еще можно было ездить по стране и жать руки, премьер лично изучал обстановку на местах. На этом фото - Мишустин в детском технопарке в Великом Новгороде.Фото: РИА Новости

Новый состав кабмина обновился наполовину. Вместо 10 вице-премьеров стало 9. Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Полностью обновлен социальный блок. В команду премьера пришли люди, которых принято называть молодыми технократами. Часть команды ранее работала с Мишустиным в Федеральной налоговой службе. Сам Мишустин, как и многие назначенные им министры, по образованию инженер.

Мишустин стал тем редким премьер-министром, который фактически получил карт-бланш на подбор своей командыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишустин заставил чиновников правительства работать больше и интенсивнее. Рабочие мероприятия с участием премьера стали начинаться в 9 утра. Сам Мишустин нередко приезжает на работу в Белый дом в выходные.

2. Мишустин сразу же взялся за бюджетную дисциплину. Премьер заявил, что члены правительства не должны давать необдуманных обещаний о выделении денег из резервного фонда, а ситуация, когда в конце года часть бюджета остается неизрасходованной, недопустима. Ушедшее в отставку правительство не успело потратить за прошлый год более 1 триллиона рублей. Самый низкий процент исполнения расходов оказался по программе ЖКХ. Мишустин потребовал усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, пригрозив чиновникам наказанием.

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3. В ситуации с коронавирусом Мишустин принял решение действовать на опережение. Уже с 20 февраля Россия одной из первых закрыла границу с Китаем. С 18 марта был ограничен въезд в Россию для всех иностранцев, а с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из России в другие страны (и обратно) за исключением полетов для вывоза россиян. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, принятые правительством меры позволили избежать резкого роста числа заболевших и успеть подготовить больницы.

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16 января Владимир Путин подписал указ о назначении на пост премьер-министра Михаила МишустинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. Введен упрощенный порядок получения больничных и установлена минимальная выплата по больничному на уровне 1 МРОТ в месяц (12130 рублей). Отменены ограничения по закупке иностранных лекарств и медизделий. Принят закон, позволяющий покупать безрецептурные лекарства через Интернет. Для оповещения населения запущена единая горячая линия и сайт стопкоронавирус.рф. Суточное производство масок, антисептиков для кожи и защитных костюмов выросло в 5 раз.

Михаил Мишустин в своем рабочем кабинетеФото: Михаил ФРОЛОВ

5. Мишустин поручил до конца апреля развернуть в стране 95 тысяч коек для больных с коронавирусом. На эти цели из бюджета выделили более 33,4 миллиардов рублей и еще 5 миллиардов рублей на закупку автомобилей скорой помощи. В итоге к этому сроку было развернуто даже больше – 116 тысяч коек. Этот результат на совещании с главами регионов 28 апреля отметил Владимир Путин. Более 48 миллиардов рублей было выделено на выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

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6. Правительство не допустило дефицита продуктов в магазинах при ажиотажном спросе. Торговым сетям поручено иметь запасы не менее, чем на 2 месяца. Введен ежедневный мониторинг потребительских цен, товарооборота и складских запасов на основе данных с 3,4 миллионов касс по 32 товарным группам. Установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой необходимости и продуктов.

7. По поручению президента максимальный уровень пособия по безработице повышен с 8000 до 12130 тысяч рублей. Россияне получили право временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКХ, а также взносы за капремонт. Тем, чьи доходы снизились на 30%, предоставлены «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам.

Установлена ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим право на маткапитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. С 1 июня будет введена ежемесячная денежная выплата в размере 5,5 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Выплату будут получать семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

До 1 октября временно упрощен порядок получения и продления инвалидности. Теперь это можно сделать заочно.

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Новый состав кабмина обновился наполовину.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8. По поручению президента разработаны меры по поддержке бизнеса (в их числе - отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, арендных платежей, мораторий на штрафы, выдача беспроцентных кредитов). В перечень системообразующих предприятий включена 1151 организация и список дополняется. Принято решение о предоставлении таким предприятиям льготных кредитов на пополнение оборотных средств. На субсидии банкам для этих целей выделено 24 миллиарда рублей.

9. Мишустин начал активно работать с регионами. В федеральном бюджете заложены расходы на компенсацию потерь регионов от снижения доходов в размере 200 миллиардов рублей.

Еще до пандемии премьер поручил правительству разработать программы развития 10 самых депрессивных регионов и некоторые из них, куда давно не заглядывала нога высокого начальства, успел посетить лично. Все 10 программ уже утверждены правительством.

Премьер призвал губернаторов развивать малые города и прицельно решать их проблемы. Так, во время посещения Ярославской области премьер откликнулся на просьбы местных жителей и пообещал, что на берегу Рыбинского водохранилища не будут строить целлюлозно-бумажный комбинат. После посещения премьера были выделены деньги на ремонт ветхих больниц в Кургане и Костроме.

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Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

10. За 100 дней работы правительство Мишустина показало, что способно быстро перестраиваться и работать в кризисной ситуации. Изначально перед командой Мишустина стояла задача увеличить экономический рост, который еле дотягивал до 2 процентов. Но тут возникли проблемы посерьезнее - в мире началась пандемия коронавируса и случился невиданный обвал цен на нефть (были дни, когда цены уходили в минус).

В оперативном порядке правительство Мишустина переключилось на то, чтобы удержать экономику на плаву в условиях «идеального шторма». При этом кабмин продолжил заниматься текущими вопросами, не исключая стратегическое планирование.

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