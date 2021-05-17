100 дней Байдена

Как и все президенты США, Джо Байден сделал много обещаний. Большинство из них остались невыполненными. Вдобавок он успел "наломать дров", вместо того чтобы выводить страну из кризиса.

Сейчас Байден пытается добиться поддержки для своего плана по реорганизации инфраструктуры США. До сих пор вопрос остаётся открытым. Неудачный опыт Барака Обамы с медицинским страхованием показал, что интересы фармацевтического лобби могут быть сильнее, чем национальное благосостояние.

Тем не менее США при Байдене вернулись во Всемирную организацию здравоохранения, и в стране был запущен план быстрой вакцинации населения от коронавируса. Это, пожалуй, то направление, где удалось выполнить обещания.

Хотя остальные социальные программы пока не реализованы по причине их довольно сложной природы – бороться с бедностью легче на словах, чем на деле.

Тем не менее служба BBC даже поразмышляла над тем, не хочет ли Байден запустить аналог "Нового курса" Франклина Делано Рузвельта?

А глобалистские медиа поют дифирамбы, что было приостановлено строительство стены на границе с Мексикой, начинают решаться проблемы с расизмом (на радость BLM) и есть серьёзный оптимизм (неоправданный) насчёт экологии и борьбы с климатическими изменениями.

Правда, либеральные СМИ недоговаривают, что в приказе Байдена было указано, что в течение 60 дней будет произведена ревизия, а прошло уже куда больше времени. При этом министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сказал сотрудникам, что некоторые работы по строительству пограничной стены могут снова начаться, чтобы заткнуть "пробелы", оставшиеся от остановки строительства, когда Байден только вступил в должность.

Кстати, квоты на мигрантов так и не были увеличены, а наоборот, снижены. Поэтому в этом вопросе Байден всё-таки обманул избирателей. Также он не решил проблем с детьми мигрантов, которые находятся отдельно от родителей в специальных местах содержания.

Байдену не удалось установить единство и взаимопонимание между двумя партиями. Даже часть демократов не поддерживает Байдена по некоторым предложениям, в частности – по восстановлению экономики США.

Отмечалось, что Байдену первые несколько месяцев удавалось выезжать на антитрампистской риторике. Его пока и воспринимают по инерции как некий антидот против Трампа, а Байден продолжает разбрасываться различными обещаниями.

Но во внешней политике успехи Байдена куда менее впечатляющи, чем инерция поствыборного хайпа во внутренней.

Никакой обещанной "перезагрузки" отношений с Китаем не произошло. Это значит, что нормализации не будет и в будущем. Что автоматически означает новые форматы конфронтации с Пекином на различных направлениях – торговом, экономическом, дипломатическом и т. д.

Судя по публикациям в американской прессе, регулярно находятся причины для обвинения Китая в нарушениях прав человека или каких-то других действиях, направленных против интересов США и их партнёров.

Что касается остальных стран, то начался очень медленный процесс переговоров по иранской ядерной программе, да и то после ультиматума верховного лидера Ирана Хаменеи. Существуют обещания как-то нормализовать процесс с Россией, но вместе с этим слышны угрозы и вводятся новые санкции. Такой метод кнута и пряника вряд ли приведёт к положительным результатам.

Администрация Байдена также более критична к Саудовской Аравии. А признание армянского геноцида однозначно ухудшит отношения с Турцией.

Критической остается ситуация с Афганистаном. Хотя первые контингенты американских солдат начали выводиться, это делается без какой-либо стратегии. "Талибан"* пользуется вакуумом власти и расширяет своё влияние. Количество терактов в стране увеличилось. Нельзя исключать, что США намеренно оставляют Афганистан, параллельно закладывая туда "бомбу" ИГИЛ**.

В Ираке также не лучше. Белый дом явно обеспокоен успехами Ирана в этой стране, но ничего предложить Багдаду не может.

Безусловно, среди американских авторов можно найти и сторонников действующего президента США.

Эрик Браттберг из Фонда Карнеги оптимистично высказывается о первых 100 днях Байдена в контексте европейской политики США. Он пишет, что нет никаких сомнений в том, что администрация Байдена твёрдо встала на путь восстановления трансатлантических отношений.

Однако есть ряд нюансов, которые нужно учесть и сделать необходимые приготовления.

Это предстоящие избирательные сезоны в Германии и Франции в 2021 и 2022 годах соответственно, а также промежуточные выборы в США в 2022 году.

А в ЕС бюрократы должны срочно рассмотреть, что они могут быстро предложить Байдену как самому трансатлантически настроенному американскому президенту за последние десятилетия. Вашингтон, в свою очередь, с учётом стратегической конкуренции против России и Китая должен двигаться вперёд.

Браттберг предлагает для Белого дома следующее.

Во-первых, Байден должен стремиться устранить ключевые раздражители двусторонней торговли. Нужно найти решение в споре Airbus-Boeing, торговый представитель США должен без промедления добиться отмены тарифов на сталь и алюминий против ЕС раз и навсегда, а Байден должен пояснить, что его внутренний план "Покупай американское" не означает закрытия дверей для европейских компаний, работающих в Соединённых Штатах.

Во-вторых, Соединённые Штаты и ЕС должны удвоить свои усилия по обеспечению глобального лидерства, когда дело доходит до оказания помощи тем странам, которые сильно пострадали от вируса, таким как Индия, с вакцинами и другим критически важным медицинским оборудованием.

В-третьих, Соединённые Штаты должны быстро выяснить, как лучше всего взаимодействовать и реагировать на последние предложения ЕС по законодательному регулированию искусственного интеллекта, модерации онлайн-контента и регулированию больших технологий. Чтобы добиться прогресса в решении насущных цифровых проблем, таких как передача данных, администрация Байдена должна принять предложение ЕС о создании Трансатлантического совета по торговле и технологиям и предложить идеи для формирования его полномочий и повестки дня, чтобы иметь эффективную структуру для разрешения споров и разработки общей стратегии по вопросам высоких технологий. Главным приоритетом для такого органа должно стать согласование законодательства ЕС и США об искусственном интеллекте.

В-четвертых, Байден должен работать с ЕС над совместными климатическими инициативами в преддверии саммита в ноябре, начиная с участия в плане ЕС по налогу на выбросы углерода. Если трансатлантическим партнёрам удастся договориться между собой, они окажутся в сильном положении, что позволит им заставить других установить новые правила торговли, способствующие низкоуглеродной экономике.

В дополнение к этим краткосрочным шагам администрация Байдена должна также привлечь ЕС к разработке параметров более амбициозной будущей трансатлантической повестки дня на ближайшие три с половиной года, которая будет развернута на саммите ЕС – США.

Пока это только предложения. И неизвестно, как поступят чиновники Белого дома, вырабатывая свою трансатлантическую стратегию.

Дефицит кадров в Белом доме и Госдепартаменте усугубляет ситуацию. Очевидно, что будет продолжаться инерционная политика с элементами спонтанности. Это будет делаться под лозунгами "прав человека" и "распространения демократии".

* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.