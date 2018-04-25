10 уголовных дел Петра Порошенко: тайные тюрьмы, подкуп депутатов, пытки и казни...

Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру «расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко». О чем речь? О том, была ли создана криминальная схема для контроля фабрики «Рошен», что в Липецкой области — чтобы качать деньги через подставные фирмы в карманы большого украинского босса.

О том, есть ли какие то перспективы у этого расследования и появится ли Порошенко в суде, мы спросили у экспертов.

Анатолий ШАРИЙ, видеоблогер, политолог:

- Эти уголовные дела не могли ничем закончиться, потому что на Украине выстроена очень четкая вертикаль власти. Генпрокуратура находится в руках Порошенко — это очевидно всем. И мы знаем, как перетрясли судейский корпус. В том числе состав Верховного суда. Порошенко контролирует жестко каждую из ветвей власти. В том числе и журналистскую. В плане анти-пиара — это положительный факт, в плане практическом — это ничто.

В Украине судебные дела, например, в отношении меня открываются и закрываются по субботам, по звонку. Вот вам показатель.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

- Никаких перспектив у этого дела нет. Президент давно контролирует судебную власть после недавней судебной реформы. Не думаю, что будет проведено эффективное расследование. Но это может иметь отложенный эффект. Когда после отпуска начнется избирательная компания и Порошенко будет ясно, что у него мало шансов избраться, от него начнет уходить его окружение. И вот тогда все может быть. Вот тогда это дело он может и проиграть. Но не раньше. И все те дела начнут доставаться из под сукна. Но сейчас считается, что у Порошенко еще есть шанс переизбраться.

Искандер ХИСАМОВ, главный редактор сайта Украина.ру

- В деятельности Порошенко много преступного и по коррупции, и по АТО. Все это будет расследовано. Но он предстанет перед судом, когда он потеряет власть. Реального рассмотрения дела в Шевченковском райсуде Киева, конечно, не будет. А будет лишь тогда, когда он проиграет выборы.

А вообще это - информповод говорить о его деяниях. И да, политические противники Порошенко тоже этим пользуются. Формулируют действия своего оппонента в статьи уголовного кодекса.

Ренат Кузьмин, бывший замгенпрокурора, ныне адвокат, который сейчас не на территории Украины, пишет такие заявления в суд, суд их принимает и аккуратно складывает под клеенку. Ничего серьезного в процессуальном смысле не происходит. Но это правильная работа в том смысле, что публике указывают на преступность деяний нынешнего руководителя Украины.

Каждое такое дело кладет копейку к копилку анти-рейтинга Порошенко. В общественном сознании у него давно имидж коррупционера.

10 ДЕЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Уголовные дела, возбужденные против Порошенко на Украине

1. О создании преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента

2. О госизмене (работа фабрики в Липецкой области РФ и уплата налогов в российский бюджет)

3. О незаконном обогащении по делу «Укргазвидобування»

4. О незаконном лишении украинского гражданства Саакашвили

5. Выдворение в Грузию охранников и водителей Саакашвили

6. О даче взяток депутатам Рады за назначение Генпрокурора Украины

7. О функционировании тайных тюрем СБУ

8. О внесудебных казнях и пытках на юго-востоке Украины

9. О злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола

10. О незаконном вмешательстве в выборы президента США

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