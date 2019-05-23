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10 тысяч солдат, чтобы "избежать войны?": Пентагон планирует отправку военных на Ближний Восток

23 мая 2019, 16:54  •  39 • Политика
Накануне американский лидер заявил, что надеется, что "войны с Ираном удастся избежать". Сразу после этого американским СМИ стало известно, что руководство Пентагона отправляется в Белый дом, чтобы обсудить оправку на Ближний Восток 10 тысяч военных, а также зенитных комплексов.
Пентагон планирует обсудить с Белым домом новую отправку военных подразделений на Ближний Восток, такую информацию дал телеканал "Фокс Ньюс".
По информации AP, речь идёт о 10 тысячах человек. Часть контингента будет направлена для обслуживания зенитных комплексов "Патриот". Также в регион отправят группы военных кораблей.
Напомним, что США обвинили Иран в военной агрессии и стянули флот и авиацию в Персидский залив. Известно как минимум о семи боевых кораблях, включая авианосец, и почти о 100 крылатых ракетах "Томагавк" и подводной лодке, способной их нести.
На фоне таких приготовлений слова американского президента о надежде избежать войны с Ираном не вызывают доверия, пишет AP.

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