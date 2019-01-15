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10 тысяч долларов на макияж официантов и 130 тысяч — на подушки: СМИ стали известны расходы на инаугурацию Трампа

15 января 2019, 12:54  •  55 • В мире
Американским журналистам стали известны расходы на торжественные мероприятия по случаю вступления в должность президента Дональда Трампа. Так, на макияж для официантов было потрачено не менее 10 тысяч долларов, а на удобные подушки для кресел — 130 тысяч. Всего на церемонию инаугурации Трамп потратил около 104 миллионов долларов.
Американский президент Дональд Трамп потратил на свою инаугурацию около 104 миллионов долларов, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на расследование журналистов телеканала ABC.
Отмечается, что на торжественные мероприятия по случаю вступления в должность президента страны, которые проходили в собственном отеле Трампа, он потратил полтора миллиона долларов. За макияж для официантов, работавших на празднике, заплатили 10 тысяч долларов, на удобные подушки для кресел израсходовали 130 тысяч долларов.
Журналисты телеканала отмечают, что стоимость инаугурации Дональда Трампа почти в два раза превысила стоимость торжественных мероприятий по случаю первого вступления в должность президента США Барака Обамы. Однако вторая инаугурация Обамы пока является рекордной по израсходованной сумме. На нее было потрачено свыше 150 млн долларов.

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