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10 тысяч боевиков ИГИЛ* вгрызлись в землю
13 мая 2021, 20:15 • 157 • Война
Через неделю начнется голосование на выборах президента Сирии. Правда, проголосовать смогут только сирийские граждане за рубежом — в посольствах своей страны. Основное же голосование состоится 26 мая.
Участвовать в нем смогут далеко не все сирийцы. Дело в том, что значительная часть территории по-прежнему остается под контролем вооруженных боевиков. Только игиловцев* в стране, по оценкам ООН, почти 10 тысяч. Кроме того, даже «умеренная» оппозиция намерена бойкотировать выборы, считая их исход предрешенным — победит Башар Асад.
Снайперы, ракеты, смертники
Президентские выборы в Сирии пройдут впервые за семь лет — именно на такой срок избирается глава государства. Предыдущая кампания состоялась в 2014 году, тогда Башар Асад получил почти 89% голосов. И уже тогда мятежники отказались и участвовать в выборах, и признавать их.
Теперь, чем ближе день голосования, тем ожесточенными становятся вылазки вооруженных боевиков по всей стране. Происходят жестокие столкновения в провинции Латакия с бойцами группировок, которые поддерживает Турция.
Шли бои и в нескольких населенных пунктах в провинциях Хама и Идлиб. В том числе в селении аль-Атареба неподалеку от Алеппо. Локальные стычки вокруг города, который был освобожден сирийскими правительственными войсками еще в декабре 2016 года, не прекращаются уже много лет.
Тактика боевиков одинакова: они обстреливают укрепленные районы и позиции правительственных сил из пулеметов и минометов. Действуют мобильные банды, которые после обстрелов скрываются в горах или в полуразрушенных после бомбардировок селениях.
Позиции обстреливают и снайперы: на днях один из них убил сирийского солдата в южном Идлибе.
В числе пострадавших не только сирийские военные: так, 11 мая в результате обстрела военной колонны снабжения в Идлибе был убит турецкий военнослужащий.
Как видно по сводкам с театра военных действий, до полного умиротворения в Сирии еще очень далеко. Особенно учитывая, сколько внешних сил заинтересовано в том, чтобы здесь как можно дольше оставалось неспокойно.
Маячит ядерная угроза
Перед выборами всерьез обострились отношения Сирии и Израиля, который считает режим Башара Асада нелегитимным, и обеспокоен усилением влияния Ирана. Тель-Авив с 1967 года (после Шестидневной войны) ведет спор с Дамаском из-за принадлежности Голанских высот.
Новый виток военного противостояния начался после того, как в конце апреля с территории Сирии по южному Израилю был произведен ракетный обстрел. Это вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Абу Кринате, деревне всего в нескольких километрах от Димоны, городка в пустыне Негев, где расположен израильский ядерный реактор.
В ответ Израиль атаковал ракетную установку и системы ПВО в Сирии. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что в результате израильского удара были ранены четыре солдата.
А следом иранская газета Kayhan, занимающая крайне жесткую консервативную позицию опубликовала мнение иранского аналитика Садоллы Зареи, в котором он заявил: израильский объект в Димоне мог быть атакован по принципу «око за око» после израильский атаки на иранский ядерный объект в Натанзе 11 апреля.
Подобные мнения не стоит оставлять без внимания.
Так, в ноябре прошлого года тот самый Зареи предложил властям Ирана нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа из-за предполагаемой причастности Израиля к убийствам иранских ученых, участвовавших в ядерной программе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не позволит Ирану реализовать свой ядерный потенциал. А официальные лица израильского министерства обороны признали подготовку возможных миссий по нанесению ударов по иранским целям.
Угроза полноценной войны с Ираном вполне реальна. Однако на фоне нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, если Тель-Авиву придется воевать еще на один фронт — это будет смерти подобно. Сирия же невольно окажется между молотом и наковальней.
Ее территория в очередной раз будет использована всего лишь как плацдарм для других держав региона, сводящих давние счеты. Причем Сирия важна не только с территориальной точки зрения, но и как «резервуар» для накопления боевиков.
Точное количество террористов, которые сейчас находятся в Сирии, не знает никто. Командующий курдских сил пешмерга Сирван Барзани оценивал число боевиков только «Исламского государства» в 7 тысяч, а глава Управления ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT) Владимир Воронков заявлял о 10 тысячах игиловцев в Сирии и Ираке и еще нескольких сотнях в Ливии.
И помимо «Исламского государства» в регионе действует еще множество более мелких группировок. Пока они есть — считать гражданскую войну в Сирии оконченной, конечно, нельзя.
* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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