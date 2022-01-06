10 пунктов Токаева. Президент Казахстана отдал срочные распоряжения

Президент Казахстана и одновременно занимающий пост председателя Совбеза Касым-Жомарт Токаев выдал десять срочных поручений по ситуации в стране.

Власти Казахстана после массовых протестов, начавшихся 2 января, постепенно нормализуют ситуацию. На сайте президента страны был опубликован список из десяти пунктов, которые затрагивают работу как Генпрокуратуры и МВД, так МИД и Комитета нацбезопасности.

Накануне Токаев убрал с поста председателя Совбеза страны своего предшественника на посту главы государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, были произведены ряд кадровых перестановок.

В предлагаемых Токаевым мерах даны срочные поручения. В частности, глава республики поручил создать специальную следственную комиссию для разбирательств по причинам случившихся беспорядков. Силовым структурам поручено осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащённости, поддержанию морального духа.

Акиматам регионов следует "обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооружённых сил".

Также Токаев распорядился создать комиссии по подсчёту нанесённого ущерба в ходе беспорядков.

"Акимам - стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний", - говорится в тексте распоряжений.

Кроме того, казахскому МИД дано поручение "обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнёрами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества".