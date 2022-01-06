|
10 пунктов Токаева. Президент Казахстана отдал срочные распоряжения
06 января 2022, 10:40 • 214 • Политика
Президент Казахстана и одновременно занимающий пост председателя Совбеза Касым-Жомарт Токаев выдал десять срочных поручений по ситуации в стране.
Власти Казахстана после массовых протестов, начавшихся 2 января, постепенно нормализуют ситуацию. На сайте президента страны был опубликован список из десяти пунктов, которые затрагивают работу как Генпрокуратуры и МВД, так МИД и Комитета нацбезопасности.
Накануне Токаев убрал с поста председателя Совбеза страны своего предшественника на посту главы государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, были произведены ряд кадровых перестановок.
В предлагаемых Токаевым мерах даны срочные поручения. В частности, глава республики поручил создать специальную следственную комиссию для разбирательств по причинам случившихся беспорядков. Силовым структурам поручено осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащённости, поддержанию морального духа.
Акиматам регионов следует "обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооружённых сил".
Также Токаев распорядился создать комиссии по подсчёту нанесённого ущерба в ходе беспорядков.
"Акимам - стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний", - говорится в тексте распоряжений.
Кроме того, казахскому МИД дано поручение "обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнёрами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества".
Подпишитесь на нас
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2022, 12:50
|
03 января 2022, 23:45
|
01 января 2022, 16:55
|
04 января 2022, 22:30
|
02 января 2022, 19:10
|
04 января 2022, 09:05
|
04 января 2022, 22:30