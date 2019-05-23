10 признаков возможной войны США и Ирана

Автор:

Гасанов Камран

Спекуляции на эскалации кризиса между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран (ИРИ) растут как снежный ком. Хотя трезвые умы понимают рискованность и абсурдность нападения США на ИРИ, каждое новое событие только множит сомнения о возможности положительного исхода.

5000 военных

Последним из таких событий стало распространённое Reuters сообщение, согласно которому Госдепартамент рассматривает возможность отправки дополнительных 5000 американских военных на Ближний Восток из-за своего противостояния с Ираном. С таким предложением в Госдеп обратилось Центральное командование вооружённых сил США (Centcom).

Столько же военнослужащих, сколько и для свержения Саддама Хусейна

Неделей ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан говорил о более внушительных цифрах. Он предлагал отправить 120 тысяч военнослужащих. Вдохновителем этого плана считают советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Как писала тогда газета The New York Times, количество военных «шокировало» многих, кто ознакомился с инициативой, потому что именно столько живой силы Джордж Буш отправил в 2003-м на завоевание Ирака.

Плавучая крепость идет к Персидскому заливу

Если увеличение количества пехоты – а это было бы главным признаком готовности ударить по Ирану – пока находится на стадии обсуждения, то американская «плавучая крепость» уже вплотную подобралась к Ирану. 15 мая авианосная группа во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») вошла в Оманский залив. Её сопровождают ракетный крейсер Leyte Gulf («Лейте Галф») и три эсминца – Bainbridge («Бейнбридж»), Mason («Мэйсон») и Nitze («Нитце») – и одна или две атомные подлодки, вооружённые «Томагавками».

Атомный авианосец «Авраам Линкольн» вошёл в Оманский залив. Фото: www.globallookpress.com

Испанцы испугались воевать с Ираном

Примечательно, что находившийся в составе американского соединения испанский фрегат Méndez Núñez («Мендез Нуньез») отказался заплывать в воды Персидского залива. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объяснила решение техническими причинами.

Выступая в Брюсселе, она отметила, что два года назад Мадрид и Вашингтон договорились об участии 215 испанских моряков в военных учениях в честь 500-й годовщины первого кругосветного путешествия Фернана Магеллана. Но, когда 5 мая Пентагон принял решение отклониться от курса и зайти в Персидский залив, испанцы приостановили исполнение соглашения. Несмотря на обходные фразы Роблес, очевидно, что Испания попросту не хочет быть втянута в военные действия. Участие Мадрида в нападении на Иран могло бы спровоцировать подключение и других стран Европейского союза, который в конфликте по «ядерной сделке» выступает на стороне иранцев. Испанский фрегат присоединится к «Аврааму Линкольну» только после того как последний достигнет Индийского океана. С нынешними темпами это произойдёт нескоро.

Европейские редуты дрогнули и на суше

Европейские редуты дрогнули не только на море, но и на суше. 15 мая Германия и Нидерланды объявили о приостановке военных учений в Ираке. Поводом стали предупреждения от США о возможных провокациях и нападениях на европейских солдат со стороны поддерживаемых Ираном сил, например шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Германия задействовала 160 военнослужащих для обучения иракских сил для борьбы с боевиками «Исламского государства» (запрещена в России). У Нидерландов военный и гражданский персонал насчитывает 160 человек, включая 50 в Эрбиле, где они тренируют курдских ополченцев из «Пешмерга».

США сворачивают посольство в Багдаде

Возмездия Ирана в Ираке боятся и сами американцы. В тот же день, когда немцы и голландцы остановили учения, Госдеп отозвал весь персонал, не выполняющий особо важных задач, из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. Неделей раньше в Ирак срочно вылетел госсекретарь Майк Помпео, из-за чего ему пришлось отменить визит в Берлин. Изменение планов он объяснил поддержанием независимости и «свободы Ирака от влияния Ирана».

Нападения на саудовскую нефть

При нападении на Иран США будут полагаться на двух основных региональных союзников – Израиль и Саудовскую Аравию. Они тоже обеспокоены растущим влиянием ИРИ на Ближнем Востоке: Израиль беспокоит «Хезболла» и КСИР в Ливане и Сирии, саудитов – хуситы в Йемене. На минувшей неделе Саудовская Аравия подверглась двум нападениям. 12 мая два её нефтяных танкера были обстреляны дронами в территориальных водах ОАЭ. Один из танкеров шёл в саудовский порт Рас-Таннура для загрузки нефти и её отправки в США. Некоторые источники говорят, что беспилотники запустили отряды «Хезболлы», переброшенные на иранский остров Киш. На следующий день нападению подвергся саудовский нефтепровод «Восток – Запад». Ответственность за атаку, повредившую две насосные станции, на себя взяло движение «Ансар Алла» (хуситы).

Заявления Трампа

Хотя среди политиков полно популистов, и Трамп тому яркий пример, но заявления лидера США тоже не стоит сбрасывать со счетов. Риторика главы Белого дома становится с каждым днём жестче. Вчера он говорил о «последствиях» и фатальных для Ирана «ошибках», сегодня – о «конце Ирана».

Дональд Трамп: «Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом». Фото: www.globallookpress.com

«Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединённым Штатам!» – написал американский президенте в Twitter 19 мая.

Трамп пытается оправдать позицию США тем, что агрессор – не они, а Иран.

Иран тоже хорош

Хотя по большому счёту конфликт начали Штаты, выйдя из ядерной сделки, Иран тоже не сбавляет оборотов. В середине мая Хасан Рухани заявил о частичном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, что даёт основания Трампу обвинять Иран в возобновлении разработки ядерного оружия. Время от времени иранцы угрожают закрыть Ормузский пролив, через который проходит 1/5 часть мировой торговли нефтью. Чем не казус белли? Угроза состоит не только для торговых кораблей, но и военных. А что, если ударная авианосная группа пересечёт пролив, испытав терпение Тегерана?

10. Путин умывает руки

Тревожным сигналом можно считать заявление, сделанное Владимиром Путиным на встрече с австрийским президентом.

Россия – не пожарная команда, мы не можем спасать всё подряд, особенно то, что зависит не только от нас,

– сказал глава государства 15 мая.

Путин даёт понять, что мир зависит от действий и США, и Ирана, и последнему не следовало выходить из СВДП. Если две страны начнут войну, Россия не сможет спасти Иран.

По информации Reuters, ещё неясно, одобрит ли Пентагон просьбу Centcom. Минобороны США регулярно получает и отклоняет запросы от американских частей по всему миру об отправке дополнительных сил. Военная операция против Ирана требует до полумиллиона личного состава. Решится ли на неё Трамп, знает только он сам. Перечисленные 10 фактов говорят, однако, о том, что США к такому сценарию готовятся.