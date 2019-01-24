10 причин, почему Южные Курилы так важны России

На протяжении 60 с лишним лет Япония не оставляет попыток вернуть себе Южно-Курильские острова. Территориальные претензии Советскому Союзу, а теперь и России предъявляются по поводу двух сравнительно больших островов (Итуруп и Кунашир) и островов Малой Курильской гряды (Шикотан и гряда Хабомаи). Но до сих пор все эти притязания ни к чему не привели.

«Комсомолка» составила список причин, почему Южные Курилы носят стратегическое значение для России.

1. Незамерзающие проливы.

Пролив Екатерины (между Кунаширом и Итурупом) и пролив Фриза (между Итурупом и Урупом) - это наш самый короткий и надежный выход в Тихий океан из портов Приморья и Сахалина. Круглогодичные и глубоководные проливы обеспечивают бесперебойную работу торгового и военного флота России. Если бы Япония получила острова, проход наших кораблей пришлось бы согласовывать с этим государством.

2. Внутреннее Охотское море

В 2014 году комиссия ООН признала Охотское море внутренним водоемом России. Это означает, что вся акватория и ресурсы, находящиеся в ней, принадлежат только нашей стране и никому еще. А по международным законам вместе с сушей в границу государств входит 200-мильная водная зона. Так что при передаче островов Япония получила бы и часть нашего моря.

3. Рыба

Говоря об Охотском море, нельзя не вспомнить, что один из самых богатых рыбой регионов в мире. Рыбный промысел всегда был основой экономики Южных Курил. Еще с советских времен здесь добывали большую часть сельди иваси и сайры. Здесь же находятся крупнейшие нерестилища лососевых.

4. Нефтяной шельф

Между Большими и Малыми Курильскими островами находится Срединно-Курильский прогиб, где, по прогнозам, находятся большие запасы нефти и газа (суммарно около 386 миллионов тонн). Богатая нефтяными скважинами Россия еще не начала разработку этих месторождений, а вот Япония, испытывающая дефицит собственных углеводородов, без сомнений, сразу же начнет добычу,

На протяжении 60 с лишним лет Япония не оставляет попыток вернуть себе Южно-Курильские островаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Рений

Очень редкий и дорогой металл рений используется при строительстве ракет, сверхзвуковой авиации и в других высокотехнологичных отраслях. Ежегодно во всем мире добывается около 60 тонн рения. При этом крупнейшее месторождение чистого рений находится на вулкане Кудрявый на острове Итуруп. По некоторым оценкам, оно в одиночку сможет обеспечить до половины мировой потребности в рении.

6. Термальные источники

Термальные источники на островах Итуруп и Кунашир (температура воды здесь достигает 100 градусов по Цельсию) - это не только потенциально очень популярные туристические объекты, но и основа для геотермальной энергетики. По крайней мере, собственные потребности Курил в энергетике они могут закрыть. Собственно Менделеевская ГеоТЭС на Кунашире это уже показывает.

7. Военные базы

С 2011 года Россия начала модернизацию военных баз на островах Кунашир и Итуруп. Здесь, например, дислоцирована 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия численностью около 3500 человек, на вооружении которой стоят «Грады» и «Буки» (данные из открытых источников). На островах развернуты противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Есть военный аэропорт «Буревестник». К слову, в 2014 году на Итурупе открыли еще и международный гражданский аэропорт.

8. Заповедные места

Острова Кунашир, Осколки и Демина (два последних входят в Малую Курильскую гряду, которую японцы называют Хабомаи) - это территория Курильского заповедника. Тут обитают десятки занесенных в Красную книгу видов птиц и млекопитающих. В частности, именно здесь наблюдается самая высокая плотность гнездования рыбного филина. Другие редчайшие местные обитатели - японский журавль, курильский тюлень, сивуч и морская выдра.

9. Люди

Общая численность постоянного населения Итурупа, Кунашира и Шикотана составляет около 17 тысяч человек. И Россия не в том демографическом положении, чтобы разбрасываться своими гражданами, особенно в таком количестве.

Общая численность постоянного населения Итурупа, Кунашира и Шикотана составляет около 17 тысяч человекФото: Иван МАКЕЕВ

10. Престиж государства

Наконец, потеря хотя бы небольшой части своих земель могла бы стать опасным прецедентом для России. Многие эксперты высказывают опасения, что другие государства могли бы тоже выдвинуть территориальные претензии к нашей стране, если бы наша страна согласилась отдать Южные Курилы Японии.

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