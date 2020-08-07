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10 млн долларов встанут поперёк горла? Как Россия может "подыграть" США
07 августа 2020, 16:00 • 60 • Политика
Американский журналист Майкл Бом считает, что Россия может "подыграть" США. И тогда 10 миллионов долларов встанут поперёк горла. Речь идёт о вознаграждении за информацию о вмешательстве в американские выборы.
Ранее стало известно, что Госдеп США выплатит 10 миллионов долларов тому, кто предоставит достоверную информацию о вмешательстве в американские выборы. По словам Бома, имелись в виду не только грядущие президентские выборы, но и выборы лидера страны в 2016 году, а также промежуточные в 2018-м. Причём не обязательно это российское вмешательство.
Майкл Бом отметил, что практика вознаграждения за информацию весьма распространена во многих странах. Однако объявление о столь крупной сумме вызвало общественный резонанс. В американские выборы могла вмешиваться не только Россия. Это вполне под силу Китаю и даже, например, Ирану.
"Иран может. Вот в чём привлекательность кибератаки! Не надо быть на уровне Китая, на уровне России. Иран тоже один из главных фигурантов в кибератаках. Помяните мои слова, ничто не мешает России объявить аналогичное вознаграждение", - произнёс американский журналист в беседе с Царьградом.
Он предположил, что через день-два кто-то из сенаторов Российской Федерации предложит объявить о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию об американском вмешательстве.
Ещё один интересный момент - шутка Марии Захаровой, которая заявила, что сайт Госдепа рухнет от доносов на соседей, если США действительно начнут всем платить по 10 миллионов.
"Ну да, это задача, конечно. Но это всегда, когда есть вознаграждение. Есть люди, которые дают фальшивую информацию в надежде, что США поведутся и заплатят. Потому что попытка не пытка. И есть люди, которые проверяют. Естественно, не каждому дяде Васе дадут 10 миллионов долларов", - объяснил собеседник Царьграда.
Журналист отметил, что существуют и мошеннические схемы. Например, настоящий фигурант с согласия своей команды может сдать человека, получить эти 10 миллионов долларов, а потом поделиться этими деньгами со своими.
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