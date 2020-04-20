10 лет «Военному обозрению»: как мы вместе проходили этот путь • 33 • Война

Дорогие и уважаемые наши читатели! «Военное обозрение» делится с вами известием о своей юбилейной дате. Сегодня наш информационно-аналитический портал празднует свое 10-летие.



Безусловно, это не тот возраст, который можно сравнивать с возрастом «зубров» отечественной журналистики, масс-медиа. Но если говорить о рассмотрении периода новой России, то, думаем, что можем себе позволить называть это юбилеем. В условиях современной скорости развития событий в стране и мире, 10 лет для интернет-портала – период заметный.



И действительно, каких только событий за это время ни переживали мы вместе с вами, уважаемые читатели. Родившись в период начала стабилизации после экономического кризиса 2008-2009 годов, «Военное обозрение» прирастало аудиторией, для которой сама судьба страны была и остаётся отнюдь не пустым звуком.



Военная тематика нашего ресурса была определяющей. Однако известный тезис о том, что народ и армия едины, в итоге показал следующее: невозможно, да и неправильно говорить об армии и флоте, не затрагивая тем, неразрывно связанных с обороной и безопасностью нашей страны. А это и социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей, это подъёмы и спады в экономике, отражающиеся буквально на каждом из нас, это геополитические процессы, выстраивающие свои «ландшафты», которые по определению нельзя проигнорировать.

За годы существования topwar.ru собрал группу постоянных читателей. Эти люди вместе с нами, а мы вместе с этими людьми, что называется, в горе и в радости.



Мы вместе обсуждали военно-технические темы, ломая копья над тем, как эффективнее и быстрее менять гусеничные траки на танках и БМП в военно-полевых условиях. Мы спорили и продолжаем спорить по поводу того, нужны ли российскому Военно-морскому флоту авианосцы и вертолётоносцы. Мы пытались определиться с вопросом о том, какой калибр танковой пушки Т-14 «Армата» может оказаться подходящим для современного боя, при этом находясь в режиме постановки на вооружение ВС РФ самого танка Т-14. Мы вместе с вами видели со стороны и на себе испытывали непростой процесс реформирования армии и флота. Мы испытывали позитивные эмоции от достижений отечественных инженеров, конструкторов, оружейников, создавших новейшие виды вооружений, включая боевое лазерное и гиперзвуковое. Мы сопереживали родственникам жертв террористических актов. Мы наблюдали за тем, как ВКС России наносит сокрушительные поражения разномастным группировкам боевиков в Сирии. Мы вместе испытывали чувство скорби от потерь: Олег Пешков, Саша Прохоренко, Магомед Нурбагандов, Ряфагать Хабибуллин, Роман Филипов, другие наши героические ребята.



Мы вместе обсуждаем критику, которая иногда направлена в наш адрес. Квинтэссенция такой критики – «ВО» уже не то…» И «Военное обозрение» согласно с этим. Да, «ВО» уже не то… как «не тот» за десяток лет и каждый из нас. Как не может оставаться на одной точке ничто в этом, как говорится, бренном мире, так и наш портал не может быть забронзовевшим и неизменным. «ВО» идёт по жизненному пути, где-то допуская ошибки, где-то спотыкаясь, а где-то делая успехи. Просто потому, что наш журнал мы считаем живым, а потому меняющимся, как и всё живое. Не меняется только тот, кто воспринимает себя идеальным. «ВО» идеальным себя никогда не воспринимало, и не воспринимать не собирается. Это наше простое кредо: меняться, не изменяя жизненным принципам. Просто кредо и в том, что мы никогда не зависели ни от каких партий, политических и бизнес-проектов, никогда не «подпевали» олигархам, а вели свою информационную политику. И целью этой информационной политики было одно – рассказывать правду о происходящем в стране и мире, поднимать темы патриотизма, причём не в том подменённом варианте, когда патриотизмом пытаются считать не любовь к Родине, а всё, что угодно, выдаваемое за это чувство, но в том, что является желанием видеть свою страну в благополучии, безопасности, справедливости, любви. «Военное обозрение» знает, что такое настоящий патриотизм, и твёрдо стоит на своих позициях.



Мы снова и снова благодарим наших читателей, которые остаются с нами, которые откликнулись на наш призыв поддержать «ВО» в условиях кризиса, связанного с пандемией. Напомним, что основной доход «Военного обозрения» - это размещаемая на сайте реклама. При снижении экономической активности в стране и мире, на фоне известных проблем, упала и активность по размещению рекламы, её доходность. Именно поэтому мы и обратились к вам, наши читатели, с призывом о материальной поддержке. Многие из вас уже откликнулись, за что – огромная благодарность. Эта лепта с нашей стороны не останется забытой.



«Военное обозрение» вместе со всей страной преодолеет проблемы. Такова жизнь – проблемы для того и есть, чтобы их совместными усилиями преодолевать.



Наши постоянные читатели помнят о тех проектах, новшествах и изменениях, которые «ВО» вносило, в том числе и в качестве экспериментов. Это отражение рейтингов со званиями на погонах, это так называемые «годички», показывающие, сколь давно пользователь на нашем сайте в числе зарегистрированных.



Мы, реализовав функцию минусов для авторских статей, решили в своё время уйти от этого. Уход был связан с тем, что безликий минус к материалу не позволит узнать мнение читателя, почему именно ему не пришлась по нраву статья. Для выражения своих эмоций, не выходящих за рамки приличия и закона, на сайте был и остаётся открытым режим комментирования. Кстати, далеко не все современные информационные ресурсы сохраняют такую функцию, ведь только на её поддержку требуется отряд модераторов, которым приходится работать с тысячами комментариев в сутки (на данный момент вами написано более 10 миллионов комментариев). Это огромный объём работы, которая сама по себе нередко подвергается критике со стороны комментирующих, но без которой сами комментарии давно превратились бы в площадку не для обсуждения темы, а для выяснения отношений. Читатели знают, что такого рода распри и неуважение к собеседнику приходится пресекать удалением комментариев и «жёлтыми» (а порой и «красными») «карточками» для комментирующих. Без модерирования комментариев площадка стала бы раздольем для ботов и троллей, которых, нужно признать, и сейчас хватает, но которые всё же систематически выявляются и выводятся сначала на чистую воду, а затем «за ухо» – и с сайта.



Мы ввели "номинацию" на звание лучшего комментатора по итогам определённого периода времени. Мы некоторое время назад решили отказаться от демонстрации флагов стран, из которых пишут комментарии. Причина как в том, что иногда уже сам флаг зарубежного государства провоцирует некоторых читателей на желание устроить в комментариях скандал, который никак не отнести к самой обсуждаемой теме, так и в том, что многие входят с так называемых анонимайзеров, "приклеивающих" фактически любой флаг и в любом случае не дающий никакой "географической" информации.



Мы неоднократно вводили обновление дизайна, создавая ночную тему, смену фоновых рисунков, общее оформление. Мы запускали вариант подписки на «ВО», предоставляя подписчикам аналитику и ряд других материалов в эксклюзивном варианте. В своё время этот вариант популярности не набрал, но наш коллектив работает над новой его редакцией, которая, надеемся, придётся многим читателям по душе.



Как менялся дизайн «Военного обозрения» с 2010 года:

2010г.

Другие года (кликните для просмотра) Другие года (кликните для просмотра) 2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2020г.

Мы открывали новые проекты, которые живут и развиваются параллельно с «ВО». В 2011 году мы запустили первый агрегатор по военной тематике «Военные материалы», в 2013 «Политическое обозрение». Далее 2015 год, запуск агрегатора по экономике и финансам «Экономическое обозрение». Два года назад, в 2018, мы запустили новый проект - «Репортёр». Многие наши читатели являются активными пользователями и этих информационных ресурсов.



В 2019 году «Военное обозрение» авторитетным британско-израильским проектом SimilarWeb было признано самым посещаемым интернет-ресурсов в мире, пишущим на военную тематику. Нам удалось обойти по этому показателю крупные ресурсы из целого ряда стран, включая США, Китай, Вьетнам, Бразилию, Вьетнам и др.







Это, откровенно говоря, стало неожиданностью для нашего коллектива. Будем прилагать усилия, чтобы придерживаться этой высокой планки.



Дорогие и уважаемые наши читатели! Мы надеемся на то, что наша работа, наше совместное обсуждение жизни страны, происходящих событий в мире, оставляют отклик в вашей душе. В день 10-летия мы снова и снова благодарим вас за вашу активную жизненную позицию, за ту конструктивную критику, которую порой вы высказываете в наш адрес, за вашу поддержку, за вашу живую и эмоциональную реакцию. Спасибо, друзья!



10-летие «ВО» - это наш с вами общий праздник! Дорогие и уважаемые наши читатели! «Военное обозрение» делится с вами известием о своей юбилейной дате. Сегодня наш информационно-аналитический портал празднует свое 10-летие.Безусловно, это не тот возраст, который можно сравнивать с возрастом «зубров» отечественной журналистики, масс-медиа. Но если говорить о рассмотрении периода новой России, то, думаем, что можем себе позволить называть это юбилеем. В условиях современной скорости развития событий в стране и мире, 10 лет для интернет-портала – период заметный.И действительно, каких только событий за это время ни переживали мы вместе с вами, уважаемые читатели. Родившись в период начала стабилизации после экономического кризиса 2008-2009 годов, «Военное обозрение» прирастало аудиторией, для которой сама судьба страны была и остаётся отнюдь не пустым звуком.Военная тематика нашего ресурса была определяющей. Однако известный тезис о том, что народ и армия едины, в итоге показал следующее: невозможно, да и неправильно говорить об армии и флоте, не затрагивая тем, неразрывно связанных с обороной и безопасностью нашей страны. А это и социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей, это подъёмы и спады в экономике, отражающиеся буквально на каждом из нас, это геополитические процессы, выстраивающие свои «ландшафты», которые по определению нельзя проигнорировать.За годы существования topwar.ru собрал группу постоянных читателей. Эти люди вместе с нами, а мы вместе с этими людьми, что называется, в горе и в радости.Мы вместе обсуждали военно-технические темы, ломая копья над тем, как эффективнее и быстрее менять гусеничные траки на танках и БМП в военно-полевых условиях. Мы спорили и продолжаем спорить по поводу того, нужны ли российскому Военно-морскому флоту авианосцы и вертолётоносцы. Мы пытались определиться с вопросом о том, какой калибр танковой пушки Т-14 «Армата» может оказаться подходящим для современного боя, при этом находясь в режиме постановки на вооружение ВС РФ самого танка Т-14. Мы вместе с вами видели со стороны и на себе испытывали непростой процесс реформирования армии и флота. Мы испытывали позитивные эмоции от достижений отечественных инженеров, конструкторов, оружейников, создавших новейшие виды вооружений, включая боевое лазерное и гиперзвуковое. Мы сопереживали родственникам жертв террористических актов. Мы наблюдали за тем, как ВКС России наносит сокрушительные поражения разномастным группировкам боевиков в Сирии. Мы вместе испытывали чувство скорби от потерь: Олег Пешков, Саша Прохоренко, Магомед Нурбагандов, Ряфагать Хабибуллин, Роман Филипов, другие наши героические ребята.Мы вместе обсуждаем критику, которая иногда направлена в наш адрес. Квинтэссенция такой критики – «ВО» уже не то…» И «Военное обозрение» согласно с этим. Да, «ВО» уже не то… как «не тот» за десяток лет и каждый из нас. Как не может оставаться на одной точке ничто в этом, как говорится, бренном мире, так и наш портал не может быть забронзовевшим и неизменным. «ВО» идёт по жизненному пути, где-то допуская ошибки, где-то спотыкаясь, а где-то делая успехи. Просто потому, что наш журнал мы считаем живым, а потому меняющимся, как и всё живое. Не меняется только тот, кто воспринимает себя идеальным. «ВО» идеальным себя никогда не воспринимало, и не воспринимать не собирается. Это наше простое кредо: меняться, не изменяя жизненным принципам. Просто кредо и в том, что мы никогда не зависели ни от каких партий, политических и бизнес-проектов, никогда не «подпевали» олигархам, а вели свою информационную политику. И целью этой информационной политики было одно – рассказывать правду о происходящем в стране и мире, поднимать темы патриотизма, причём не в том подменённом варианте, когда патриотизмом пытаются считать не любовь к Родине, а всё, что угодно, выдаваемое за это чувство, но в том, что является желанием видеть свою страну в благополучии, безопасности, справедливости, любви. «Военное обозрение» знает, что такое настоящий патриотизм, и твёрдо стоит на своих позициях.Мы снова и снова благодарим наших читателей, которые остаются с нами, которые откликнулись на наш призыв поддержать «ВО» в условиях кризиса, связанного с пандемией. Напомним, что основной доход «Военного обозрения» - это размещаемая на сайте реклама. При снижении экономической активности в стране и мире, на фоне известных проблем, упала и активность по размещению рекламы, её доходность. Именно поэтому мы и обратились к вам, наши читатели, с призывом о материальной поддержке. Многие из вас уже откликнулись, за что – огромная благодарность. Эта лепта с нашей стороны не останется забытой.«Военное обозрение» вместе со всей страной преодолеет проблемы. Такова жизнь – проблемы для того и есть, чтобы их совместными усилиями преодолевать.Наши постоянные читатели помнят о тех проектах, новшествах и изменениях, которые «ВО» вносило, в том числе и в качестве экспериментов. Это отражение рейтингов со званиями на погонах, это так называемые «годички», показывающие, сколь давно пользователь на нашем сайте в числе зарегистрированных.Мы, реализовав функцию минусов для авторских статей, решили в своё время уйти от этого. Уход был связан с тем, что безликий минус к материалу не позволит узнать мнение читателя, почему именно ему не пришлась по нраву статья. Для выражения своих эмоций, не выходящих за рамки приличия и закона, на сайте был и остаётся открытым режим комментирования. Кстати, далеко не все современные информационные ресурсы сохраняют такую функцию, ведь только на её поддержку требуется отряд модераторов, которым приходится работать с тысячами комментариев в сутки (). Это огромный объём работы, которая сама по себе нередко подвергается критике со стороны комментирующих, но без которой сами комментарии давно превратились бы в площадку не для обсуждения темы, а для выяснения отношений. Читатели знают, что такого рода распри и неуважение к собеседнику приходится пресекать удалением комментариев и «жёлтыми» (а порой и «красными») «карточками» для комментирующих. Без модерирования комментариев площадка стала бы раздольем для ботов и троллей, которых, нужно признать, и сейчас хватает, но которые всё же систематически выявляются и выводятся сначала на чистую воду, а затем «за ухо» – и с сайта.Мы ввели "номинацию" на звание лучшего комментатора по итогам определённого периода времени. Мы некоторое время назад решили отказаться от демонстрации флагов стран, из которых пишут комментарии. Причина как в том, что иногда уже сам флаг зарубежного государства провоцирует некоторых читателей на желание устроить в комментариях скандал, который никак не отнести к самой обсуждаемой теме, так и в том, что многие входят с так называемых анонимайзеров, "приклеивающих" фактически любой флаг и в любом случае не дающий никакой "географической" информации.Мы неоднократно вводили обновление дизайна, создавая ночную тему, смену фоновых рисунков, общее оформление. Мы запускали вариант подписки на «ВО», предоставляя подписчикам аналитику и ряд других материалов в эксклюзивном варианте. В своё время этот вариант популярности не набрал, но наш коллектив работает над новой его редакцией, которая, надеемся, придётся многим читателям по душе.Мы открывали новые проекты, которые живут и развиваются параллельно с «ВО». В 2011 году мы запустили первый агрегатор по военной тематике «Военные материалы», в 2013 «Политическое обозрение». Далее 2015 год, запуск агрегатора по экономике и финансам «Экономическое обозрение». Два года назад, в 2018, мы запустили новый проект - «Репортёр». Многие наши читатели являются активными пользователями и этих информационных ресурсов.В 2019 году «Военное обозрение» авторитетным британско-израильским проектом SimilarWeb было признано самым посещаемым интернет-ресурсов в мире, пишущим на военную тематику. Нам удалось обойти по этому показателю крупные ресурсы из целого ряда стран, включая США, Китай, Вьетнам, Бразилию, Вьетнам и др.Это, откровенно говоря, стало неожиданностью для нашего коллектива. Будем прилагать усилия, чтобы придерживаться этой высокой планки.Дорогие и уважаемые наши читатели! Мы надеемся на то, что наша работа, наше совместное обсуждение жизни страны, происходящих событий в мире, оставляют отклик в вашей душе. В день 10-летия мы снова и снова благодарим вас за вашу активную жизненную позицию, за ту конструктивную критику, которую порой вы высказываете в наш адрес, за вашу поддержку, за вашу живую и эмоциональную реакцию. Спасибо, друзья!10-летие «ВО» - это наш с вами общий праздник! коллектив "ВО" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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