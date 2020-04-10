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10 лет со дня падения Ту-154 под Смоленском: в Польше продолжают спекулировать на событии

10 апреля 2020, 11:35  •  18 • Аналитика

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М, принадлежащий Воздушным силам Польши, потерпел катастрофу при заходе на аэродром Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой и почти все высшее военное командование польской армии.


Польская делегация летела в Россию, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-летия Катынских событий. Гибель президента страны, многих высших должностных лиц и генералов вооруженных сил на территории чужого государства стала настоящим потрясением для Польши. Однако Межгосударственный авиационный комитет, проведя тщательное расследование, установил, что экипаж самолета в сложных погодных условиях, а именно во время тумана, действовал неправильно. Ошибку экипажа как причину катастрофы подтвердила и Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши.



Как удалось установить, расшифровав записи бортовых самописцев, командир воздушного судна капитан Аркадиуш Протасюк был вынужден принимать решение о посадке под давлением со стороны вошедшего в кабину главкома ВВС Польши генерал-полковника Анджея Бласика, в крови которого, кстати, было найдено затем некоторое количество алкоголя. Фактически он заставил пилота пойти на посадку в сложных погодных условиях. За браваду поддатого генерал-полковника Польша заплатила жизнями 96 человек, включая и президента страны.

Тем не менее, в Польше стали выражать несогласие с выводами комиссии, расследовавшей авиакатастрофу. Россию обвинили в одностороннем подходе к определению виновников происшествия, подчеркнув, что к ним не отнесли руководителя полетов принимающего аэродрома (им был подполковник ВВС России Павел Плюснин). Но иностранные военные самолеты рассматриваются как гражданские, а в этом случае решение о посадке принимает командир воздушного судна и руководитель полетов определять его действия не вправе.

Ухудшение отношений России и Запада после событий на Украине в 2014 году привело к возобновлению интереса Польши к этой авиакатастрофе. В 2016 году было инициировано повторное расследование. Ярослав Качиньский и Антоний Мацеревич заявили, что не исключают возможности того, что катастрофа могла быть подстроена с целью устранения высших должностных лиц Польши. Нарастающая русофобия и в руководстве Польши, и в польском обществе обусловили запрос на новую версию событий 2010 года, в которой уже не пришлось бы польской стороне признавать виновными собственных же военных, погубивших своего президента.

Не случайно Анджей Дуда, действующий глава государства, в одном из выступлений, посвященных авиакатастрофе отметил, что время могло стереть многие доказательства и сейчас мы уже можем и не узнать, что стало причиной трагедии. Конечно, для действующей польской власти очень удобно выставить события десятилетней давности таким образом, что Лех Качиньский якобы был устранен, потому что мешал каким-то планам Владимира Путина и тогдашнего главы польского правительства Дональда Туска. Причем обвинения в адрес России – лишь прикрытие для того, чтобы нейтрализовать Дональда Туска.

Политические спекуляции на событии 10-летней давности в Польше при активном участии властей продолжаются.

Обозреватель Витольд Юраш, который в то время был временным поверенным Польши в Беларуси, вспоминает:

Были четко видны хаос в принятии решений и нехватка профессионалов на польской стороне. Русские, в свою очередь, были хорошо организованы и имели персонал на месте. Наши, казалось, находились в состоянии полного упадка. Таким образом, россияне могли легко взять на себя инициативу, что они, конечно, и сделали.

Довольно примечательны комментарии, которые оставляют под статьями об этой авиакатастрофе поляки.

Выводы начнутся только после того, как главные защитники русских агентов покинут судебную систему,

- пишет анонимный читатель польского издания «Niezalezna».

С другой стороны, звучат обвинения в адрес партии «Право и справедливость», которой руководит Ярослав Качиньский.

Что делала ПиС во время своего правления, кроме разбазаривания государственных денег?

- спрашивает другой комментатор.

Десять лет нас кормят враньем. Мацеревич - шут, которого съела собственная ложь,

- критикует главного инициатора нового расследования еще один пользователь.



В любом случае, можно не сомневаться: определенные политические силы в Польше еще очень долго будут спекулировать катастрофой, унесшей жизни 96 польских граждан. Если Варшава до сих пор использует Катынские события времён Второй мировой для обвинений в адрес России, то что говорить о катастрофе под Смоленском, произошедшей всего 10 лет назад.
Илья Полонский

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