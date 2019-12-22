«10 лет будут разводить»: Лавров рассказал об упрямстве Киева

Украина категорически отказалась фиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Париже [на саммите «нормандской четверки»] была фраза о том, что лидеры обращаются к контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза была согласована уже месяц назад», – подчеркнул глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, то он не может поддержать полное разведение сторон, добавил Лавров. По мнению украинского лидера, такая цель является «очень отдаленной».

«Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах <...>, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет», – выразил мнение российский министр.

Лавров добавил, что президент РФ Владимир Путин предложил в ответ на это выразить стремление стран «нормандской четверки» к повсеместному разведению сил вдоль всего фронта. Однако Киев опять ответил «категорическим отказом».

Глава МИД РФ предположил, что у Зеленского «связаны руки» даже в ключевом вопросе его предвыборной кампании – умиротворении Донбасса. Фактически, украинская сторона предложила развести вооруженные силы «в чистом поле», а не возле населенных пунктов, подчеркнул Лавров.

По мнению министра, такое разведение не окажет позитивного влияния на безопасность мирных жителей региона.

Наконец, глава внешнеполитического ведомства России отметил, что украинские дипломаты вполне компетентны, но в их команде явно не хватает «опытного переговорщика». Тем не менее, понимание необходимости закончить конфликт в Киеве есть, подытожил Лавров.

16 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время киевские власти готовятся предложить три новые точки для разведения сил в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, вскоре будет проводиться согласование этих точек на переговорах в Минске, так как участки для разведения сил уже выбраны.

«Мы готовим несколько альтернативных вариантов», — поделился министр.

Пристайко намекнул, что разведение сил будет на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение.

За день до этого глава представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ДНР «готова со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения», однако окончательное решение — за минской контактной группой.

Судьба Донбасса обсуждалась лидерами «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Руководители России, Украины, Франции и Германии общались в этом формате впервые за три года. Стороны подтвердили, что минские соглашения остаются тем фундаментом, на котором продолжает работу «нормандский формат». Разведение сил будет проведено еще в трех новых пунктах на линии соприкосновения, причем произойти это должно до конца марта 2020 года.

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

Однако лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года. При этом важно отметить, что Владимир Зеленский признал, что не знает, как проконтролировать исполнение этого решения.

«Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих <...> лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что все будем действительно к этому относиться серьезно», — подчеркнул украинский лидер.

В Донбассе между тем продолжаются перестрелки. В середине декабря ТАСС сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР. Солдаты ВСУ применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Всего было использовано 65 боеприпасов, огонь велся по населенным пунктам.

В июле 2019 года на переговорах в Минске было объявлено, что в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. Однако обстрелы со стороны киевских силовиков не прекратились.