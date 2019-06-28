10 главных тезисов интервью Путина западному СМИ

Путин в беседе с западными журналистами выразил надежду, что в ближайшем будущем ему удасться обсудить СНВ-2 c США, подчеркнул, что Россия выступает за любой способ прекращения гонки ядерных вооружений. Кроме того, президент прокомментировал вопросы российской экономики, отношения с Китаем, операцию с Сирией и многое другое.

Конец либеральной эпохи

По словам Путина, "либеральная идея" "пережила свою цель", когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Глава государства подчеркнул, что либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его "ошибочным" и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики. "Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это", — заявил Путин.

По мнению Путина, "за каждое преступление должно быть наказание»: "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

О непредсказуемости событий в мире

Мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, заявил Путин.

"Ну, конечно. Во времена холодной войны было плохо. Была холодная война, но были хоть какие-то правила, которых придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и самое печальное", - считает российский президент.

"Москва - за любой способ сдержать гонку вооружений"

Путин выразил обеспокоенность возобновлением гонки ядерных вооружений, заявив, что без ДРСМД в мире не останется инструментов для ее предотвращения.

Он добавил, что он с самого начала говорил, что Москва поддержит любое соглашение, которое будет направлено на сдерживание гонки вооружений. Не исключено, что документ смогут подписать три стороны - США, Китай и Россия.

О рисках и яйцах в отношениях с Китаем

Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было, сказал президент Владимир Путин. Британские журналисты поинтересовались, не кладет ли Россия все яйца в одну корзину, делая такую большую ставку на отношения с Китаем. В ответ Путин отметил, что Москва всегда проводит оценку рисков.

"У нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, не делает ли Москва слишком большую ставку на Пекин.

"Молодец мужик": Путин привел высказывание народа о Трампе

Путин объяснил, почему его американский коллега Дональд Трамп довольно популярен в народе Америки. Хотя его методы, та же Мексиканская стена, порой сомнительны, но чаяниям избирателей отвечают.

Не являясь "карьерным" политиком, Трамп чутко реагирует на изменения настроений американского общества, считает Путин. Именно это помогло ему выиграть президентскую гонку, а не мифическое вмешательство русских хакеров.

Он напомнил, что хотя Трампа часто критикуют за многие действия, в том числе за попытку возвести стену между США и Мексикой, народу он импонирует. "Граждане США говорят: "Молодец, мужик, хоть что-то делает"", – отметил Путин.

Шпионская возня не стоит отношений двух стран - о Скрипалях

Путин отметил позитивные тенденции в отношениях Москвы и Лондона, которые стали намечаться в последнее время. Так, по его словам, первые признаки оттепели появились накануне его встречи в Осаке с Терезой Мэй, ее прощальным саммитом в качестве премьер-министра Великобритании.

"Я думаю, что Россия и Великобритания заинтересованы в полном восстановлении отношений, по крайней мере, я надеюсь, что будет сделано несколько предварительных шагов", - сказал Путин FT.

Что касается дела Скрипалей, которое и послужило началу серьезного разлада в российско-британских отношениях, то Путин призвал забыть эту историю.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек", - отметил российский лидер.

По его словам, можно составить бесконечный список обвинений в адрес друг друга, но это ни к чему не приведет, а в истории со Скрипалями должны разбираться спецслужбы.

О Сирии: успехи превзошли ожидания

В ходе операции в Сирии Россия добилась большего, чем ожидал Путин. "Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, – речь идёт о нескольких тысячах человек, – в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно", — отметил он.

Путин также напомнил, что Сирия близка к России географически, поэтому для страны важна стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и хорошие деловые отношения со всеми странами этого региона. "Наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее", — заключил президент.

Он подчеркнул, что Россия, оказывая поддержку режиму Асада, не намерена вмешиваться во внутренние дела Сирии: "Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых Вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали".

Об экономике России и олигархах

В России нет олигархов, заявил президент РФ. Глава государства добавил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.

Что касается экономики России, то, по мнению Владимира Путина, она преодолела сложности, которые были связаны с "внутренними и внешними шоками".

В качестве одного из таких "шоковых факторов" он назвал санкции и падение цен на экспортируемые товары.

"Пусть будут счастливы" - о гомосексуалистах

В беседе с изданием, комментируя тему сексуальных меньшинств, Путин подчеркнул, что не пытается никого оскорбить, потому что Россию и так уже осуждали за мнимую гомофобию.

"Не дай Бог, пусть живут так, как им хочется. Но некоторые вещи кажутся нам чрезмерными. К примеру, что дети могут играть пять или шесть гендерных ролей. Тем не менее, пусть все будут счастливы, у нас нет проблем с этим. Но нельзя допустить, чтобы это омрачало культуру, традиции и традиционные семейные ценности миллионов людей, составляющих основное население", - заявил президент.

"Я думаю об этом": признание о преемнике

Президент России рассказал, что вопрос о преемнике не дает ему покоя вот уже 19 лет. Однако ответ на него могут дать лишь российские избиратели, подчеркнул глава государства.

"Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями", - сказал Путин.