1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни • 178 • Аналитика

Источник: pravmir.ru



Цифровая образовательная среда

Новость о переводе школы с нового учебного года на дистанционное образование за последние несколько недель многократно ретранслировалась интернет-ресурсами. Все ссылаются на проект постановления правительства Российской Федерации о проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению модели цифровой образовательной среды. Образование – благодатная почва для спекуляций, поэтому обывателями решено было этот документ интерпретировать как прямой регламент перехода на дистанционное обучение.



В экспериментальном проекте участвуют 14 регионов страны: Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Пермский и Алтайский край. Мероприятие длительное: сроки проведения с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Оно будет реализовываться под эгидой федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Кроме школ, в эксперименте примут участие учреждения среднего и дополнительного профессионального образования.





Источник: b1.m24.ru

Суть проекта строится вокруг создания в школе таких условий, чтобы учащиеся могли осваивать программу в полном объеме независимо от места нахождения. А в тексте постановления в расшифровке понятия «Цифровая образовательная среда» есть такое:



«…совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Вот здесь и кроется основная причина паники, поднятой на соответствующих ресурсах. Если будет предусмотрена такая возможность, то Министерство просвещения этим обязательно воспользуется, и дети никогда больше не увидят школьных парт! Как минимум в этих 14 пилотных регионах. О том, что сама идея тотального перехода на дистанционную форму абсурдна, никто почему-то не думает.



На самом деле инициатива призвана решить серьезную проблему, с которой всем ступеням образования пришлось столкнуться в последние месяцы: неготовность работать в условиях длительного карантина. Фактически дистанционное образование в большинстве регионов сводилось к онлайн-встречам на платформах типа Zoom и Skype, а также проверке домашних заданий по фотографиям. Никакой унифицированной платформы для проведения уроков и контроля знаний не существует, а если бы и существовала, вряд ли бы кто-то из учителей освоил бы её в полном объеме. Не потому что нет желания или возможностей, а потому, что прежде это было не нужно: никто о таком длительном карантине и думать не мог.



Министерству просвещения в такой ситуации требовалось как-то реагировать, и разработка данной целевой модели стала как раз ответом на пандемический шок. Означает ли это, что с 1 сентября дети останутся дома и снова войдут в класс виртуально?



Наша новая школа

Начало нового учебного года дети встретят в стенах школы. По крайней мере, если к сентябрю не развернётся новая волна коронавирусной инфекции. Формально по требованиям Роспотребнадзора образовательные учреждения открываются только на третьем (последнем) этапе снятия ограничений. Главным фактором, влияющим на переход от этапа к этапу, является коэффициент распространения коронавируса Rt: число зарегистрированных больных за четыре дня, делённое на число зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Если этот параметр равен или ниже 0,5, тогда можно открывать школы, все магазины, кафе и гостиницы. То есть наступает свобода, правда, в масочном режиме. При этом Роспотребнадзор отдельно упоминает, что окончательное решение о переходе на тот или иной этап ограничений принимает губернатор.



Сейчас по России есть ряд регионов, которым по формальному признаку Rt рано еще выходить из самоизоляции, тем не менее, ограничения постепенно снимаются. Подобные логические рассуждения будут во главе угла при выборе формата обучения в российских школах с началом нового учебного года. И никакие экспериментальные модели цифрового образования здесь не являются регламентирующими.



В то же время масштабный эксперимент Министерства просвещения должен создать в регионах все условия для полноценного перехода на дистанционную форму обучения. Для этого будет разработана федеральная информационно-сервисная платформа (сайт и социальная сеть), которая и станет всеобщей «электронной партой» на случай карантина. Важно, что интерактивные занятия на платформе будут проходить в групповой форме с обратной связью. По всей вероятности, доступ на такой онлайн-урок будет осуществляться через портал госуслуг (как наиболее надежный с точки зрения верификации пользователя). Школы подключат к высокоскоростному интернету, закупят новые компьютеры, презентационное оборудование и создадут условия для мгновенного обмена сообщениями между родителями, учениками и учителями. Последний пункт, правда, уже давно реализован посредством популярных мессенджеров.





Источник: miro.medium.com

Второй важнейшей задачей проекта будет разработка образовательного контента или содержания образовательных сервисов, максимально приближенного к школьным программам. Здесь сложнее, так как по всей России существует серьезная десинхронизация прохождения предметов школьной программы. Условно говоря, в Московской области проходят в начальной школе умножение, а в где-нибудь в Норильске уже приступили к делению. Как быть в таком случае, если еще и учебники разные? Но это не самая главная проблема.



Сложности дистанционного образования

Анализ программы «Цифровая образовательная среда» дает надежду, что у неё все-таки будет исключительно вспомогательная функция в современной школе. Не до конца понятно, каким образом организовывать дистанционное преподавание естественных дисциплин. Если с математикой и гуманитарным циклом все более или менее понятно, то как быть с физикой и химией? Практические и лабораторные работы занимают важную (если не важнейшую) часть учебного процесса. Никакая, даже самая современная анимация этого не заменит. Российское образование так долго двигалось к практикоориентированной школе, чтобы в одночасье перепрыгнуть на сплошное интерактивное обучение? А ведь еще есть и технология, и физическая культура, которые в принципе невозможны в случае перехода на дистанцию.



Если гипотетически представить, что в сентябре 2020 года вся Россия (а не 14 регионов) перейдет на обучение по Интернету, то уже через пару-тройку лет выпускники школы будут слабо отличаться по уровню знаний от 7-, 8-классников. Бонусом будет полное отсутствие навыков коммуникации и сбережения здоровья. Смело можно будет говорить о потерянном поколения, заменить которое в будущем просто некем. Для этого достаточно взглянуть на современную демографическую ситуацию в стране.





Источник: otv-media.ru "Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия

Еще возникают вопросы к потребителям дистанционных образовательных услуг, то есть к родителям и ученикам. У всех ли есть возможность учиться в удаленном формате? У всех ли будет высокоскоростной Интернет и видеосвязь? Раньше родитель отправлял своё чадо в школу со словами: «Я вам его привел, вы его и учите как хотите!» Какая сейчас будет реакция родителей, когда образовательный процесс будет требовать их полного вовлечения? Здесь, кстати, мнение родителей вообще выходит на первый план. В регионах руководители образования не успевают успокаивать «народные бунты» по поводу мифической отмены очного школьного обучения. Родители с ужасом представляют, что будет с дистанционным обучением, если в семье два, три или четыре школьника. Каждому — отдельный компьютер и учебную комнату?!



В этом контексте появление программы «Цифровая образовательная среда» можно скорее поприветствовать, чем осудить. В руках школы появится инструмент, позволяющий в случае эпидемиологической опасности не метаться в растерянности, а спокойно работать с учащимися на «удаленке». Временно. На пару-тройку недель. Здесь главное — не злоупотреблять и не переводить на дистанционную форму все подряд: Всероссийские предметные олимпиады, движение «Юнармия», образовательные форумы и так далее. И раз уже дистанционное образование становится нормой жизни, давайте переведем эту норму в режим исключения. Новость о переводе школы с нового учебного года на дистанционное образование за последние несколько недель многократно ретранслировалась интернет-ресурсами. Все ссылаются на проект постановления правительства Российской Федерации о проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению модели цифровой образовательной среды. Образование – благодатная почва для спекуляций, поэтому обывателями решено было этот документ интерпретировать как прямой регламент перехода на дистанционное обучение.В экспериментальном проекте участвуют 14 регионов страны: Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Пермский и Алтайский край. Мероприятие длительное: сроки проведения с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Оно будет реализовываться под эгидой федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Кроме школ, в эксперименте примут участие учреждения среднего и дополнительного профессионального образования.Суть проекта строится вокруг создания в школе таких условий, чтобы учащиеся могли осваивать программу в полном объеме независимо от места нахождения. А в тексте постановления в расшифровке понятия «Цифровая образовательная среда» есть такое:Вот здесь и кроется основная причина паники, поднятой на соответствующих ресурсах. Если будет предусмотрена такая возможность, то Министерство просвещения этим обязательно воспользуется, и дети никогда больше не увидят школьных парт! Как минимум в этих 14 пилотных регионах. О том, что сама идея тотального перехода на дистанционную форму абсурдна, никто почему-то не думает.На самом деле инициатива призвана решить серьезную проблему, с которой всем ступеням образования пришлось столкнуться в последние месяцы: неготовность работать в условиях длительного карантина. Фактически дистанционное образование в большинстве регионов сводилось к онлайн-встречам на платформах типа Zoom и Skype, а также проверке домашних заданий по фотографиям. Никакой унифицированной платформы для проведения уроков и контроля знаний не существует, а если бы и существовала, вряд ли бы кто-то из учителей освоил бы её в полном объеме. Не потому что нет желания или возможностей, а потому, что прежде это было не нужно: никто о таком длительном карантине и думать не мог.Министерству просвещения в такой ситуации требовалось как-то реагировать, и разработка данной целевой модели стала как раз ответом на пандемический шок. Означает ли это, что с 1 сентября дети останутся дома и снова войдут в класс виртуально?Начало нового учебного года дети встретят в стенах школы. По крайней мере, если к сентябрю не развернётся новая волна коронавирусной инфекции. Формально по требованиям Роспотребнадзора образовательные учреждения открываются только на третьем (последнем) этапе снятия ограничений. Главным фактором, влияющим на переход от этапа к этапу, является коэффициент распространения коронавируса Rt: число зарегистрированных больных за четыре дня, делённое на число зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Если этот параметр равен или ниже 0,5, тогда можно открывать школы, все магазины, кафе и гостиницы. То есть наступает свобода, правда, в масочном режиме. При этом Роспотребнадзор отдельно упоминает, что окончательное решение о переходе на тот или иной этап ограничений принимает губернатор.Сейчас по России есть ряд регионов, которым по формальному признаку Rt рано еще выходить из самоизоляции, тем не менее, ограничения постепенно снимаются. Подобные логические рассуждения будут во главе угла при выборе формата обучения в российских школах с началом нового учебного года. И никакие экспериментальные модели цифрового образования здесь не являются регламентирующими.В то же время масштабный эксперимент Министерства просвещения должен создать в регионах все условия для полноценного перехода на дистанционную форму обучения. Для этого будет разработана федеральная информационно-сервисная платформа (сайт и социальная сеть), которая и станет всеобщей «электронной партой» на случай карантина. Важно, что интерактивные занятия на платформе будут проходить в групповой форме с обратной связью. По всей вероятности, доступ на такой онлайн-урок будет осуществляться через портал госуслуг (как наиболее надежный с точки зрения верификации пользователя). Школы подключат к высокоскоростному интернету, закупят новые компьютеры, презентационное оборудование и создадут условия для мгновенного обмена сообщениями между родителями, учениками и учителями. Последний пункт, правда, уже давно реализован посредством популярных мессенджеров.Второй важнейшей задачей проекта будет разработка образовательного контента или содержания образовательных сервисов, максимально приближенного к школьным программам. Здесь сложнее, так как по всей России существует серьезная десинхронизация прохождения предметов школьной программы. Условно говоря, в Московской области проходят в начальной школе умножение, а в где-нибудь в Норильске уже приступили к делению. Как быть в таком случае, если еще и учебники разные? Но это не самая главная проблема.Анализ программы «Цифровая образовательная среда» дает надежду, что у неё все-таки будет исключительно вспомогательная функция в современной школе. Не до конца понятно, каким образом организовывать дистанционное преподавание естественных дисциплин. Если с математикой и гуманитарным циклом все более или менее понятно, то как быть с физикой и химией? Практические и лабораторные работы занимают важную (если не важнейшую) часть учебного процесса. Никакая, даже самая современная анимация этого не заменит. Российское образование так долго двигалось к практикоориентированной школе, чтобы в одночасье перепрыгнуть на сплошное интерактивное обучение? А ведь еще есть и технология, и физическая культура, которые в принципе невозможны в случае перехода на дистанцию.Если гипотетически представить, что в сентябре 2020 года вся Россия (а не 14 регионов) перейдет на обучение по Интернету, то уже через пару-тройку лет выпускники школы будут слабо отличаться по уровню знаний от 7-, 8-классников. Бонусом будет полное отсутствие навыков коммуникации и сбережения здоровья. Смело можно будет говорить о потерянном поколения, заменить которое в будущем просто некем. Для этого достаточно взглянуть на современную демографическую ситуацию в стране.Еще возникают вопросы к потребителям дистанционных образовательных услуг, то есть к родителям и ученикам. У всех ли есть возможность учиться в удаленном формате? У всех ли будет высокоскоростной Интернет и видеосвязь? Раньше родитель отправлял своё чадо в школу со словами: «Я вам его привел, вы его и учите как хотите!» Какая сейчас будет реакция родителей, когда образовательный процесс будет требовать их полного вовлечения? Здесь, кстати, мнение родителей вообще выходит на первый план. В регионах руководители образования не успевают успокаивать «народные бунты» по поводу мифической отмены очного школьного обучения. Родители с ужасом представляют, что будет с дистанционным обучением, если в семье два, три или четыре школьника. Каждому — отдельный компьютер и учебную комнату?!В этом контексте появление программы «Цифровая образовательная среда» можно скорее поприветствовать, чем осудить. В руках школы появится инструмент, позволяющий в случае эпидемиологической опасности не метаться в растерянности, а спокойно работать с учащимися на «удаленке». Временно. На пару-тройку недель. Здесь главное — не злоупотреблять и не переводить на дистанционную форму все подряд: Всероссийские предметные олимпиады, движение «Юнармия», образовательные форумы и так далее. И раз уже дистанционное образование становится нормой жизни, давайте переведем эту норму в режим исключения. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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