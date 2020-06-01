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1 июля - выходной, для голосования 7 дней и одноразовые ручки: Что нужно знать о плебисците по поправкам в Конституцию

01 июня 2020, 19:20  •  72 • В России

1 ИЮЛЯ, НО НЕ ТОЛЬКО

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля. Но глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила растянуть плебисцит на неделю в целях безопасности. Поэтому начинать голосовать можно будет уже 25 июня.

ЕЩЕ ОДИН ВЫХОДНОЙ

По календарю 1 июля - это среда, но ради всероссийского голосования по поправкам в Конституцию его сделают выходным днем.

КАРАНТИН УЙДЕТ, НО МАСКИ И ПЕРЧАТКИ РАЗДАДУТ

Скорее всего все основные меры безопасности в виде пропусков и графика прогулок будут уже сняты.

Однако, масочно-перчаточный режим с нами, по всей видимости, надолго. Поэтому на участки для голосования нужно будет приходить в медицинских масках. Впрочем, Памфилова пообещала раздавать голосующим маски и перчатки, а само голосование сделать бесконтактным. «Это будет безопаснее, чем даже сходить в магазин,» - сказала глава ЦИК.

И РУЧКИ ТОЖЕ

А чтобы люди не перезаражались через одну ручку в кабинке для голосования - и ручку каждому тоже дадут свою.

36,6

Членов избирательных комиссии обещают предварительно протестировать на коронавирус, а у входящих на участок - измерять температуру. Правда, запретить человеку голосовать на том основании, что у него жар, нельзя. Проголосовать ему дадут. Но уже под наблюдением медиков.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 1 ИЮЛЯ?

Месяц определен законом - со дня срока объявления голосования. Кроме того, это время нужно, чтобы подготовиться избиркомам.

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ 24 ИЮЛЯ

Путин попросил этого не делать, сказав, что Парад - святое дело, которое нельзя ни с чем смешивать. И экономить на этом не надо.

А ЧТО БУДЕТ С ЕГЭ?

ЕГЭ будет в тех же школах, где пройдет голосование, но начнется он позже - 3 июля. После голосования школы продезинфицируют. Это делают после каждых выборов. Но теперь - тщательнее, с учетом недавней пандемии. Путин специально позвонил министру просвещения Кравцову, чтобы уточнить - не помешает ли одно другому. Министр ответил, что не помешает.

БУДУТ ЛИ НАБЛЮДАТЕЛИ?

Памфилова пообещала «тотальное общественное наблюдение» за голосованием. Это значит, что общественники будут присматривать за процессом плебисцита. все 7 дней, пока он будет проходить.

МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ «ГАЛОЧКУ», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Как разъяснила глава Центризбиркома, дистанционное голосование, наряду с традиционным, будет возможно лишь в двух-трех регионах страны, если они "докажут, что готовы к этому».

Путин: 1 июля - день для голосования вполне подходящий.

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