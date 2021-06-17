1,8 коэффициента за каждый год: в ПФР объяснили расчёт трудового стажа за службу в армии

Срочная служба в армии учитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. При этом указывается, что в отдельных случаях учитывается служба до 2002 года, но такой вариант не гарантирует наибольшего размера выплат. Кроме того, Минтруд опубликовал приказ, согласно которому ПФР сможет перечислять пенсию на счёт пенсионера в банке, если тот не заберет её на почте.

Время срочной службы в армии учитывается при подсчёте трудового стажа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В ведомстве подчеркнули, что за каждый год службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчётах учитывается служба в армии до 2002 года, но такой вариант не всегда гарантирует наибольший размер выплат.

Отметим, что размер пенсии гражданина РФ зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются за каждый год официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа. При этом стоимость каждого коэффициента пересматривают каждый год при расчёте пенсии.

В марте зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова говорила, что в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности включения военной службы по призыву в стаж для досрочного выхода на пенсию.

«Сейчас прохождение службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях. А обсуждается вопрос о его включении в стаж при назначении пенсии на льготных условиях при большом стаже работы», — приводила её слова «Парламентская газета».

РИА Новости

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В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT заметил, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором было предложено, чтобы учитывался стаж службы по призыву для льготного выхода на пенсию.

«Ни правительство нас не поддержало, ни большинство депутатов. Поэтому мы, фракция ЛДПР, продолжим эту тему развивать, работать над ней. Мы считаем, что это было бы справедливо, чтобы этот стаж был включён, потому как в Конституции прописана такая обязанность, и, соответственно, служба должна включаться в общий стаж для предоставления возможности назначения льготного выхода на пенсию», — сказал он.

15 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект приказа Минтруда, из которого следует, что Пенсионный фонд России сможет перечислять пенсию на счёт пенсионера в банке, если тот не заберёт её в почтовом отделении.

«Выплата пенсии, включая её доставку, на территории, на которой введён режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что при неполучении пенсии в почтовом отделении выплата зачислится на счёт не позднее чем через три рабочих дня с момента получения информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце платежах. Наряду с этим неполучение пенсии будет подтверждаться отчётными данными организаций почтовой связи и иных организаций, осуществляющих доставку денежных выплат.

«В случае представления организацией, осуществляющей доставку пенсии пенсионеру, информации об изменении данных, на основании которых осуществляется доставка пенсии этому пенсионеру (кредитной организацией, — номера счета пенсионера, открытого в выбранной им кредитной организации, наименования подразделения выбранной кредитной организации), территориальный орган будет учитывать представленную информацию при организации доставки пенсии пенсионеру», — указывается в документе.

Ранее в Счётной палате сообщили, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3%.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля», — говорилось в сообщении.

При этом с 1 апреля 2021-го социальные пенсии в России проиндексировали на 3,4%. В постановлении правительства указывалось, что в бюджете ПФР на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Индексация затронет более 3,9 млн человек. Речь идёт о тех, у кого нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии.

К тому же в марте правительство России расширило перечень периодов, которые учитываются при расчёте трудового стажа работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости

«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», — говорилось в сообщении кабмина.