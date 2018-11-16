1,5 млрд на социальные нужды: Приморью выделен правительственный транш

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко сообщил ему о том, что краю выделено 1,5 млрд рублей на социальные нужды.

Правительственный транш состоит из двух частей: 660 миллионов намечены для закупки медицинского оборудования и другие соцнужды, еще 850 миллионов регион получит уже из резервного фонда для решения социально-экономических вопросов.

Помимо этого, зашел разговор и о проблеме дольщиков. Для его разрешения Приморье получит три десятка земельных участков в бухте Патрокл в границах Владивостока. Об этом по итогам встречи с премьером сообщил Кожемяко, указав на то, что есть соответствующее письмо и распоряжение.

«Подписано письмо и распоряжение уже непосредственно по передаче администрации Приморского края 30 участков в бухте Патрокл с прямым указанием, что это должно пойти на цели по решению вопросов по обманутым дольщикам», - подчеркнул врио главы региона.