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1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп

28 июня 2019, 10:54  •  190 • Политика
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили встречу в Осаке. Длилась она 1,5 часа, за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили лидеры двух стран.
В Осаке завершилась встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Длились переговоры 1,5 часа. В целом, это соответствует прогнозу. Ожидалось, что встреча продлится порядка часа.
Переговоры прошли в первый день саммита G20. Ранее прошли церемония фотографирования и официальное открытие. Парой фраз Путин и Трамп, в том числе, обменялись, что называется, "на ногах". Перед началом закрытой встречи в течение нескольких минут журналисты могли задать вопросы лидерам двух стран. Не обошлось без хохм. Так, трамп иронично попросил Путина не вмешиваться в выборы США - под дружный смех собравшихся.
Переговоры уже прокомментировали в Белом доме. Там сообщили, что Путин и Трамп говорили о Сирии, Иране, Венесуэле, а также Украине. Словом, обсудили региональные конфликты. Лидеры двух стран "согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира".
Российские представители пока не комментировали переговоры.
Перед стартом закрытой встречи президент России Владимир Путин отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.
Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что согласованной повестки дня для разговора двух лидеров нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны - это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема.

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