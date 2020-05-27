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1,3 млн граждан России стали безработными: Росстат обнародовал данные
27 мая 2020, 07:55 • 86 • Политика
Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек. В апреле 1,3 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, сообщает Росстат.
Безработица в России, по предварительным данным, достигла в апреле 2020 года отметки примерно в 4,3 миллиона человек. Это на 21% больше, чем за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют материалы Росстата.
В процентном соотношении общая доля безработных от общего числа населения, по данным за апрель, составляет 5,8%, сообщает ведомство. В сравнении с мартом рост числа безработных составил 815 тысячу человек, или 23,4%.
Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ощутимо ударила по финансовому состоянию граждан России. Даже с учётом всех мер поддержки. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, включая США и ЕС.
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