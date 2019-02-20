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Звезде Instagram Шупетт может достаться все наследие Лагерфельда

20 февраля 2019, 07:24  •  87 • В мире
Кошка Лагерфельда Шупетт, являющаяся звездой Instagram, может унаследовать всё состояние дизайнера.
Домашний любимец Карла Лагерфельда, кошка Шупетт (Choupette) вполне вероятно окажется наследницей его состояния, об этом пишет издание Le Figaro, ссылаясь на то, что именитый дизайнер неоднократно об этом говорил в интервью.
Шупетт жила у Лагерфельда с 2011 года. Однажды он заявил, что хотел бы, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, к случае если животное умрет раньше.
Известно, что у Шупетт есть свой частный счет в банке и аккаунты в Instagram и в Twitter.
Издание подмечает, что и без наследства кошка зарабатывает миллионы, благодаря сотрудничество в Instagram.
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️ #GratitudeJournal #Basic
Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

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