«Знает, как заходить в тупик»: почему Трамп призвал КНР незамедлительно отменить пошлины на сельхозтовары США

Пекину стоит немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Соединённых Штатов. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По его словам, китайские власти должны пойти на такой шаг, поскольку Вашингтон не стал повышать тарифы на импортируемые из КНР товары. По мнению экспертов, Трамп пытается надавить на Китай, несмотря на то что обе стороны заявляют об успешном течении торговых переговоров. При этом аналитики полагают, что США следует отказаться от постоянного ужесточения требований, поскольку провал переговоров в первую очередь нанесёт вред самим Штатам и имиджу американского лидера.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к властям КНР с просьбой незамедлительно приступить к снятию тарифов на американские товары сельскохозяйственной отрасли.

«Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)», — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, Пекин должен пойти на такой шаг, поскольку переговоры по вопросу торговых отношений между двумя странами продвигаются успешно. Кроме того, американский лидер 1 марта не стал повышать тарифы на товары из Китая до 25%.

«Это очень важно для наших прекрасных фермеров. И для меня!» — подчеркнул Трамп, завершая обращение к китайским властям по поводу снятия пошлин на сельхозпродукцию из США.

Отметим, что с начала 2019 года состоялось несколько раундов переговоров представителей США и Китая, на которых на высоком уровне обсуждались новые условия торговли между двумя государствами. Последний на данный момент саммит прошёл в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По его итогам обе стороны заявили о достижении значительных успехов в разрешении торговых споров.

Американский лидер, в частности, сообщил об отсрочке повышения тарифов, а также заявил о том, что в скором времени может быть заключена новая взаимовыгодная торговая сделка с Китаем, и анонсировал другие «очень большие новости». В Министерстве коммерции КНР добавили, что был достигнут прогресс «в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства».

Напомним, что в прошлом году США констатировали торговый дефицит в отношениях с КНР, который составил по меньшей мере $375 млрд. В Белом доме также обвинили китайскую сторону в краже американских технологий и интеллектуальной собственности.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Вашингтон начал применять практику введения пошлин на товары и услуги, причём это коснулось не только Китая.

Сначала американская сторона установила тарифы в 25% на сталь и 10% на алюминий, летом 25%-ная ставка затронула импорт товаров из КНР на общую сумму $50 млрд. Осенью США ввели 10%-ную пошлину на товары из Китая на сумму $200 млрд. 1 января 2019 года этот тариф должен был увеличиться до 25%, но в декабре Дональд Трамп принял решение о введении моратория на повышение пошлин на 90 дней.

Китай неизменно отвечал симметрично — пошлины в 25% были установлены на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты на сумму $34 млрд, аналогичный тариф также коснулся продукции энергетического сектора, химической промышленности и товаров медицинского назначения на общую сумму $16 млрд. Вдобавок Пекин ввёл пошлины в размере 5% и 10%, которые затронули импорт продукции и товаров из США на общую сумму $60 млрд.

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«Степень агрессивности к КНР очень высока»

Давление Трампа на Пекин не стало неожиданностью, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, глава Белого дома нередко продолжает наступать, даже если оппонент начинает идти навстречу.

«В США сформировался не только антироссийский, но и антикитайский консенсус. Степень агрессии к КНР очень высока. Политика США в отношении Китая — это нечто большее, чем пресловутое выравнивание торгового дефицита. То есть выравнивание — только повод для давления на Китай, потому что Пекин бросает Вашингтону вызов. Китайская экономика растёт очень быстрыми темпами, и Китай, по многим прогнозам, будет превосходить Америку. Это тяготит американские элиты», — заметил Блохин в беседе с RT.

По его словам, в Пекине должны понимать, что решение идти на уступки США может быть неверным в данной ситуации.

«Все достигнутые договорённости будут иметь краткосрочные перспективы. Обе страны взяли курс на разрыв экономической взаимозависимости. Китай будет больше переориентировать свои рынки сбыта с Америки на Евразию. А американцы будут переводить финансовые потоки с Китая на страны, которые должны будут заниматься сдерживанием Пекина», — считает эксперт.

Власти Вашингтона, в отличие от Китая, заинтересованы не только в успешности переговоров, но и в желании представить это как собственную победу, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На данный момент Китай согласен идти на торговые уступки Соединённым Штатам, и для него это не принципиальный вопрос. Китай готов увеличить американский импорт, и это никак не влияет ни на торговую политику Китая, ни на перспективы китайской экономики. Однако для США этой победы недостаточно, поэтому они всё время пытаются увязать переговоры и позицию Китая с чем-то ещё. Поэтому переговоры хотя и проходят достаточно успешно, но до сих пор не завершены. Очевидно, Соединённые Штаты интересуют не сами переговоры и не их успех. Они хотят абсолютной победы, которую можно выдать в СМИ за политическую», — считает аналитик.

При этом он полагает, что Белому дому следует отказаться от постоянного повышения требований.

«Если США всё же поднимут пошлины против Китая, то это будет означать поражение, а не победу, потому что Пекин с этим справится, а Трамп не получит никакого результата. Он прекрасно знает, как заходить в тупик, но так ни разу из него и не вышел», — заключил собеседник RT.