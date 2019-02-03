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Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
03 февраля 2019, 22:09 • 438 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киеву следует организовать программу переселения жителей двух отпавших от его страны регионов - Крыма и Донбасса - на территорию Украины.
С таким предложением украинский телеведущий выступил в эфире канала "112 Украина", отвечая на один из обращенных к нему вопросов телезрителей. По мнению Дмитрия Гордона, подобная кампания могла бы позволить президенту Украины прекратить войну в Донбассе.
Сейчас, отметил Гордон, в украинском руководстве мало кто обращает внимание на то, чего хотят жители Донбасса и крымчане. Руководителю Украины, считает Гордон, следует извиниться перед жителями этих регионов за то, что киевские власти так долго пренебрегали ими и их интересами в те годы, когда они все еще находились в составе Незалежной.
Таким образом, настаивает журналист, Крым и Донбасс можно вернуть в состав Украины. Также для этого потребуются переговоры один на один между президентами Украины и России и стабилизация самой украинской экономики.
Сейчас многие на Украине зарабатывают на войне в Донбассе, добавил Гордон. Эту практику следует прекратить. "Как только это обрубить, может, и война прекратится", - сказал он.
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