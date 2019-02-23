Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "...
«Акты насилия»: Мадуро отправил войска на границу
Армия Венесуэлы перекрыла границу с Колумбией, чтобы не допустить "гумпомощ...
Поклонская оценила ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины о...
Главная / Политика

Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и запреты властей

23 февраля 2019, 19:54  •  99 • Политика
Украинцы активно ищут в интернете открытки и поздравления с 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" праздника и запреты со стороны руководства страны. Это подтверждают данные Google Trends.
Жители Украины массово ищут открытки и поздравления с 23 февраля, хотя Киев "декоммунизировал" и запретил этот праздник. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA".
Согласно данным сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов по всему миру, украинские пользователи активно ищут в Сети картинки и поздравления с Днем защитника Отечества. Однако власти на Украине "декоммунизировали" этот праздник и запретили его отмечать 23 февраля. Но похоже, что украинцы всё равно отмечают эту дату.
Напомним, что на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому, все советские памятники должны быть уничтожены, а все города, улицы и населенные пункты, носящие имена деятелей и героев СССР, должны быть переименованы. Помимо этого, украинские власти активно "декоммунизируют" различные праздники, такие как 9 мая, 23 февраля, День ВДВ и им подобные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


99
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 00:24
Путин назвал Россию "миролюбивым государством" с безусловным приоритетом безопасности – видео
23 февраля 2019, 06:54
Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН
23 февраля 2019, 00:24
После трех месяцев беспорядков в Судане ввели режим ЧП
Загрузка...
23 февраля 2019, 10:09
"Безопасность возможна только с Россией": Немецкий депутат призвал Европу противостоять США
23 февраля 2019, 06:54
Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы
23 февраля 2019, 16:39
Снижение более чем в 3 раза: Украина лишилась первого места по притоку мигрантов в Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.