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Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и запреты властей
23 февраля 2019, 19:54 • 99 • Политика
Украинцы активно ищут в интернете открытки и поздравления с 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" праздника и запреты со стороны руководства страны. Это подтверждают данные Google Trends.
Жители Украины массово ищут открытки и поздравления с 23 февраля, хотя Киев "декоммунизировал" и запретил этот праздник. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA".
Согласно данным сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов по всему миру, украинские пользователи активно ищут в Сети картинки и поздравления с Днем защитника Отечества. Однако власти на Украине "декоммунизировали" этот праздник и запретили его отмечать 23 февраля. Но похоже, что украинцы всё равно отмечают эту дату.
Напомним, что на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому, все советские памятники должны быть уничтожены, а все города, улицы и населенные пункты, носящие имена деятелей и героев СССР, должны быть переименованы. Помимо этого, украинские власти активно "декоммунизируют" различные праздники, такие как 9 мая, 23 февраля, День ВДВ и им подобные.
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