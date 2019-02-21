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Жириновский предложил ввести выездные визы

21 февраля 2019, 17:24  •  129 • В России

Как заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Государственной думе по борьбе с нелегальным выводом капитала за рубеж, для отдельных категорий граждан, прежде всего, банкиров, заподозренных в финансовых махинациях, можно ввести выездные визы.

— Зачем отменили выездные визы? Сейчас если Центробанк ведёт проверку какой-либо финансовой структуры и полагается отзыв её лицензии, то нечестный банкир просто сбегает с деньгами. Чтобы он не успел выехать за границу, и нужны такие визы. Честный человек получит выездную визу в два дня, а нечестный благодаря ей бежать за кордон не сможет, — предложил лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, коррупционный механизм, «чтобы вывезти из страны всё, что можно», был заложен ещё в конце 1980-х, при Горбачёве, а британские и американские банки с удовольствием становятся конечными звеньями этой цепочки хищения капиталов.

— [На этом круглом столе] звучат цифры, что за последние годы сократился вывоз капитала в 2-4 раза. Почему? Из-за барьеров? Нет. Потому что больше вывозить нечего! — подчеркнул Владимир Вольфович.

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