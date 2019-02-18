Жириновский напал на Лазарева у Соловьева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напал на певца Сергея Лазарева. Политик заявил, что раз музыкант не признает Крым российским, его надо немедленно выгнать.

"Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? "Крым - это Украина". Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца", - заявил депутат в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению Владимира Жириновского, певец не достоин участвовать в песенном смотре. "Почему на Евровидение отправляют артиста, который против воссоединения Крыма с Россией?.. Мы настаиваем: человек с такими взглядами не имеет права представлять нашу страну на международном конкурсе! Будем требовать от федеральных телеканалов, чтобы выбрали другого певца. Делегат России не имеет права выступать против нашей внешней политики", - написал негодующий депутат ранее.

По мнению Владимира Жириновского, Сергей Лазарев не достоин участвовать в Евровидении

По словам политика, он не понимает, "что за персонаж этот Лазарев?". "Что это за слова: «Не буду кричать "Крым наш", не поеду туда на гастроли»? Вообще-то публичные призывы не считать Крым частью России - преступление. И оно карается по специальной статье Уголовного кодекса. Понятно, что артисту наплевать на интересы державы. Понятно, что ему хочется заработать больше денег, давать концерты во враждебных России городах вроде Киева. Лазарев - не наш человек, даже по лицу его не скажешь, что это русский певец-исполнитель. Шоуменов с такими взглядами нельзя отправлять на Евровидение от имени нашей страны! ЛДПР будет добиваться замены кандидата.", - заверил лидер ЛДПР.

Кроме того, под гнев одиозного депутата попала и певица Лолита. Жириновский припомнил ей, как ранее артистка сообщила, что "для нее Крым - это Украина". "У нас Уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России", - раздухарился Жириновский.

Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении 2019

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Сергей Лазарев достоин поездки в Израиль на Евровидение и не нужно сейчас пытаться разжигать политический скандал из его заявления пятилетней давности. Тем более, как напомнил специалист, эти слова были вырваны из контекста.

"Лазарев, между прочим, прямо во время Майдана был в жюри украинского конкурса "Голос" и это разумеется могло наложить отпечаток на его ответ 2014 году. Он после этого уже был в Крыму. Заезжал он туда, разумеется, через территорию России. Отчет о поездке был в его социальных сетях. Не понимаю зачем сейчас нужно пытаться выводить из равновесия нашего артиста. Мы хотим лить воду на мельницу русофобов, радостно потирающих сейчас руки на Украине? Очень непродуктивный шаг. Пусть все оставят Лазарева в покое, ему сейчас нужно спокойно готовится к конкурсу", - резюмировал эксперт.

Как писал сайт kp.ru, в 2014 году в украинских СМИ появилось интервью с Сергеем Лазаревым, в котором певец заявил, что для него Крым - это Украина. Позднее он обвинил журналистов в монтаже. По словам артиста, на самом деле он говорил о том, что ему непривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией. "Я без своего на то желания попал в центр информационной войны. Из моего часового интервью нарезали пять минут, где я предстаю русофобом, - возмущался артист еще в 2014 году в интервью «КП». - Я отвечаю на вопрос об отношениях Украины и России лояльно и обстоятельно, а в итоге, мой ответ выходит в кастрированном виде, где перевернут смысл. Конечно, это беспредел!".