Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин потребовал от госбанков снизить ставку по ипотеке
Дмитрий Медведев: «В России ракеты высокой точности, вашим огородам ничего не гр...
В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину
Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться бе...
Главная / Политика

Жесткая риторика Запада влияет на чиновников в Европе - депутат Госдумы о недопуске в Чехию сотрудника МИД

05 марта 2019, 17:09  •  68 • Политика
Как считает депутат Госдумы Антон Морозов, жесткая антироссийская риторика Запада негативно влияет на рядовых чиновников в Европе, что может быть напрямую связано с отказом впускать в Чехию сотрудника МИД России.
Власти Чехии запретили въезд в страну члену российской делегации, прибывшей для участия в работе двусторонней межправительственной комиссии. Проблемы также возникли у начальника отдела Чехии и Словакии третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Андрея Кузнецова.
Как отметил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов, инцидент может быть связан с технической ошибкой. Он не верит в то, что Прага будет устраивать международный скандал, отказываясь пускать человека с дипломатическим паспортом, но допускает, что по ошибке фамилия дипломата могла попасть в черные списки.
"Чехия для нас дружелюбное государство, у нас активное сотрудничество на двусторонней основе, поэтому я думаю, что если и необходимо принять какие-то меры, то надо на уровне наших внешнеполитических ведомств урегулировать это недоразумение", - приводит слова парламентария РИА ФАН.
Однако Морозов добавил, что в последнее время наблюдается рост числа выпадов против российских делегаций в Европе, что связано с навязанной Западом жесткой антироссийской риторикой. Подобные действия вполне могут влиять на рядовых чиновников, которые выносят решение о том, пропускать или не пропускать граждан России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 17:09
Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года" – Порошенко
05 марта 2019, 17:09
Лукашенко: Россия сама бросила Белоруссию в объятия Запада
05 марта 2019, 04:09
Снег на дорогах навёл Невзорова на мысль, что снегоуборочная техника Москвы улетела бомбить Сирию
Загрузка...
04 марта 2019, 21:39
"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко
05 марта 2019, 13:54
"Много тратят на оборону": На Украине нашли "универсальное" оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран
05 марта 2019, 10:39
Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться без ответчиков
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.