Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу

Женская сборная России не сумела пробиться в финал первого в истории чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Португалии.

В полуфинале турнира российские спортсменки потерпели поражение от команды Испании со счётом 0:5.

В поединке за бронзовые награды чемпионата Европы сборная России сыграет либо с украинками, либо с командой Португалии.

Ранее сообщалось, что домашние матчи сборной Украины по футзалу были перенесены в связи с введением военного положения в ряде областей страны.