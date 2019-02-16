Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Его не берёт даже холестерин": Личный врач Трампа рассказал о его здо...
«Двигаться вперёд, не нанося ущерба странам»: Путин и Лукашенко заявили о готовн...
А после - бросок танков в сторону Курска: Эксперт сравнил мечтающую о НАТО Украи...
Хищение через кредит: руководство инвестфонда Baring Vostok заподозрили в присво...
Главная / Украина

Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу

16 февраля 2019, 02:24  •  56 • Украина
Женская сборная России не сумела пробиться в финал первого в истории чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Португалии.
 
© rfs.ru
 

В полуфинале турнира российские спортсменки потерпели поражение от команды Испании со счётом 0:5.

В поединке за бронзовые награды чемпионата Европы сборная России сыграет либо с украинками, либо с командой Португалии.

Ранее сообщалось, что домашние матчи сборной Украины по футзалу были перенесены в связи с введением военного положения в ряде областей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


56
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 02:24
Украинские правозащитники подали жалобу в ООН из-за ситуации с УПЦ
15 февраля 2019, 13:24
Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации конфликта на Украине
15 февраля 2019, 13:24
На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении
Загрузка...
15 февраля 2019, 19:54
Украинский клуб оформил трансфер Павлова по паспорту Молдавии
15 февраля 2019, 10:09
НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе
16 февраля 2019, 02:24
Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
16 февраля 2019, 02:24
Украинские правозащитники подали жалобу в ООН из-за ситуации с УПЦ
16 февраля 2019, 00:54
Для беженцев сирийского лагеря "Эр-Рукбан" подготовлены временные пункты
16 февраля 2019, 02:24
«Номинальное образование»: зачем Дания, Латвия и Эстония создают дивизию в структуре ...
16 февраля 2019, 02:24
Хищение через кредит: руководство инвестфонда Baring Vostok заподозрили в присвоении ...
16 февраля 2019, 02:39
Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.