Жена полковника Квачкова: Воинских званий и наград его суд не лишал

7 февраля стало известно, что из мордовской колонии будет освобожден 70-летний полковник Главного разведывательного управления Владимир Квачков. Впервые он был арестован в марте 2005 года по обвинению в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был оправдан. Но в 2010 году его снова задержали, суд приговорил полковника к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. А в августе 2017 года суд приговорил Квачкова к еще полутора годам лишения свободы за "возбуждении ненависти либо вражды" из-за его видеообращения из колонии.

В ряде СМИ Владимира Квачкова называют "экс-полковником". Однако, как стало известно "КП" никто офицера не разжаловал, и он является полковником в отставке. Об этом "Комсомолке" рассказала супруга Владимира Васильевича Надежда.

- Его до сих пор не уволили с должности ведущего сотрудника Центра военно-стратегических исследований (ЦВСПИ) Военной академии Генштаба России. По крайней мере такой записи нет в его трудовой книжке. Воинских званий и наград его суд не лишал. У него два ордена Мужества, и орден Красной Звезды. Еще много медалей, в том числе иностранных. Из тех стран, где он служил.

- Где служил уже можно говорить?

- Пока, наверное это секрет. Но уже всем известно, что он служил в Таджикистане, дважды был в служебных командировках в Германии.

Никто офицера не разжаловал, и он является полковником в отставкеФото: Иван ПРОХОРОВ

- Вы там познакомились?

- Мы познакомились в Владимиром в Санкт-Петербурге, где я жила. Он работал после Афганистана в Генеральном штабе. Это был 1985 году.

- Что со старшим сыном? Пишут, что он в розыске по делу Чубайса.

- Вернулся из армии, работал где придется. В охране. Пытался поступить в военное училище. Потом исчез. Его подозревали в покушении на Чубайса, выделили его дело в отдельное производство. Тогда многих арестовали, потом оправдали. Думаю, что все еще впереди: моя машина до сих пор находится на стоянке Следственного комитета. Когда наш дом расселяли, мы обратились в МВД с просьбой дать ответ, какие приняты меры по розыску сына. И получили ответ, что он пропал без вести.

- Чем собирается заниматься муж после возвращения домой?

- Владимир Васильевич требует лечения. Ранения, переломы и ушибы дают о себе знать. Не курорт там. Дома планирует заниматься наукой, защищать докторскую. Она была им написана до задержания в 2005 году на тему: "Специальные операции". Но не успел - его арестовали.

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