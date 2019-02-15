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«Ждём Иванова и Васильева»: Остановится ли Великобритания на трёх «отравителях Скрипалей»?

15 февраля 2019, 10:24  •  52 • В мире
Скандально известная своими фейками расследовательская группа Bellingcat опубликовала имя ещё одного предполагаемого отравителя Скрипалей
Автор:
Курганов Дмитрий
Сергеев стал Сергеем
Пока Великобритания продолжает прятать Сергея и Юлию Скрипаль, предположительно отравленных 4 марта 2018 года, расследовательская группа Bellingcat опубликовала материал, в котором раскрыла «настоящее» имя третьего подозреваемого в инциденте в Солсбери. По данным портала, его зовут Денис Сергеев и он является офицером ГРУ. Ранее сообщалось, что всё время после отравления Скрипалей он оставался на Туманном Альбионе, прикрываясь вымышленным именем Сергей Федотов, хотя первоначально планировалось, что он улетит в Россию вместе с Петровым и Бошировым. Теперь же утверждается, что Сергеев вернулся в Москву рейсом из Рима. При этом неизвестно, как именно он покинул Великобританию и как оказался в Италии.
Bellingcat приводит и некоторые другие подробности, связанные с предполагаемым участником операции российских спецслужб. В материале указывается, что Денис Вячеславович Сергеев якобы является уроженцем Казахстана, где он родился в 1973 году в населённом пункте под названием Ушарал, расположенном неподалёку от границы с Китаем. Сначала он проходил службу в Новороссийске, а после 2000 года был в переведён в Москву. Дальше была учёба в Военно-дипломатической академии. По данным «расследователей», мужчина женат, у него есть взрослая дочь.
Мутные «доказательства»
Издание также утверждает, что Денис Сергеев может быть причастен к отравлению болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева, которое произошло в 2015 году. Осенью прошлого года прокуратура снова занялась этим делом, а их британские коллеги получили доступ ко всем материалам расследования. Также в публикации Bellingcat упоминаются несколько фирм, зарегистрированных на Сергеева. По мнению авторов текста, цель их создания – отмывание денежных средств и использование в спецоперациях.
Фото: facebook.com
Портал в качестве «доказательств» приводит фотографию мужчины отвратительного качества, очень размытую, по которой однозначно идентифицировать человека крайне затруднительно. Также «расследователи» публикуют скриншоты различных документов, якобы свидетельствующих о смене имени Дениса Сергеева на Сергея Федотова. При этом отчество Вячеславович осталось без изменения.
Почему не Иванов или Сидоров?
Британская группа Bellingcat известна своими вбросами и фальсификациями, и её очередной материал вписывается в общую канву бездоказательных обвинений в адрес России со стороны Великобритании. После серии фейков о Сирии и «Белых касках» последовала статья о третьем «отравителе» Скрипалей. Причём какую именно роль в якобы имевшей место операции спецслужб играл Сергеев, не сообщается. В данном случае в «расследовании» британцам помогали The Insider, чешское издание Respekt и финская газета Helsingin Sanomat.
В Госдуме уже отреагировали на появившуюся публикацию. Депутат Андрей Луговой, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, заявил, что такой «низкопробный» сайт, как Bellingcat, вообще не достоин сколь-нибудь серьёзного комментария. По мнению парламентария, «героя» статьи нужно было назвать Иван Иванов или хотя бы Сидоров, что звучало бы ещё более по-русски. «Хотя Денис Сергеев тоже великолепно», – сказал Луговой.
А. Луговой. Фото: www.globallookpress.com
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«Может, Сергей Денисов?»
Пользователи социальных сетей также с сарказмом отреагировали на очередной вброс британцев. И если Петрова с Бошировым ассоциировали с Петровым и Васечкиным, то вместе с добавившимся к ним Сергеевым получились Трус, Бывалый и Балбес из легендарных комедий Леонида Гайдая.
Bellingcat назвал «настоящее имя» третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей. pic.twitter.com/JkUYww3utZ
— Остров Крым (@OstrovKrima) 14 февраля 2019 г.
Удивляет интернет-общественность выбор фамилии и имени для третьего «отравителя». «Они фамилии берут из голливудских боевиков про Россию?» – возникает справедливый вопрос сразу в нескольких постах в Twitter. А отчество решили оставить тем же, потому что в новом боялись ошибку допустить. «А может, Сергей Денисов? Не ошиблись?» – спрашивает Jarial.
Также в Сети предположили, что скоро вскроется имя как минимум ещё одного «отравителя» Скрипалей, который отвечал за разбрасывание флаконов по Солсбери. В очередном «расследовании» нужно будет выяснить, почему флакон оказался только один, и, наконец, определиться, сколько же всего агентов участвовало в операции. Комментаторы также набросали несколько простых вариантов для Bellingcat, так сказать, на будущее. «Сергей Денисов, Василий Петров, Пётр Васильев, Алексей Иванов, Иван Алексеев, Егор Глебов, Глеб Егоров» и другие имена вполне могут появиться в новых публикациях.
Фото: www.globallookpress.com
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У «дела Скрипалей» скоро день рожденья
Стоит отметить, что вброс от Bellingcat случился в очень подходящий для Запада момент. США и Евросоюз анонсируют новые санкции против России, но одного Керченского инцидента в качестве повода оказывается мало. Получается, что необходимо «оживить» дело Скрипалей, которому уже почти год.
На днях у главы МИД России Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео, в котором дипломат назвал дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «мутной историей» и обратил внимание своего американского коллеги, что введение санкций против России на основании недоказанного предлога значительно усложнит отношения Москвы и Вашингтона. То же самое касается и атмосферы в мировой политике.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала публикации о третьем подозреваемом, причастном к инциденту в Солсбери, очередными антироссийским и домыслами британских средств массовой информации. Также в январе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что Лондон сразу же после «отравления» приступил к уничтожению улик по этому делу. «Не говоря уже о том, что Лондон не выдает места пребывания Скрипалей. Зачем они их прячут?», – недоумевал глава спецслужбы.
С. Нарышкин. Фото: www.globallookpress.com
Действительно интересный поворот в солсберийском инциденте может произойти, если Великобритания перестанет вести политику скрытия улик и других материалов по делу. Например, покажет всему миру «пострадавших». Однако Запад по умолчанию считает Россию виновной в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, а Кремль может только отрицать свою причастность к произошедшему, поскольку британская сторона сама не намерена вести конструктивный диалог. Да и зачем это Лондону, если знаменитому «highly likely» от Терезы Мэй верят все, кому это выгодно.

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