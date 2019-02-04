«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

В этом матче за российский клуб дебютировали украинский защитник Ярослав Ракицкий и хавбек из Колумбии Вильмар Барриос.

29-летний Ракицкий был приобретён у донецкого «Шахтёра» за €10 млн, а 25-летний колумбиец Барриос перешёл в «Зенит» из «Боки Хуниорс» за €15 млн.

После 17 туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка. «Дюделанж» занимает третье место в чемпионате Люксембурга.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко прокомментировал исключение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины.