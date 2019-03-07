Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной и замахнулся на С-500
Тимошенко призвала ужесточить санкции против России
Даже в Венесуэле не обращаются так с протестующими: Политолог рассказал о вопиющ...
"И Киевскую Русь придумали в Москве": Укропатриоты предложили новые по...
Главная / Украина

07 марта 2019, 14:24  •  90 • Украина
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что в отношении него готовится уголовное дело.
 
РИА Новости
 

«Регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала», отмывание каких-то там денег», — сообщил он в видеоролике, который опубликован на странице в Facebook.

По словам Зеленского, дело против него регистрируется «депутатом из одной партии из трёх букв».

«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Это уже предел», — сказал он.

В начале марта в украинской полиции заявили об обнаружении прослушивающего устройства на крыше офиса Зеленского в Киеве. 

Позднее СБУ признала, что сотрудники установили прослушку возле офиса шоумена. 

Как подчёркивали в ведомстве, эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. 

Зеленский прокомментировал ситуацию. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 18:54
Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений
06 марта 2019, 18:54
Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского
06 марта 2019, 18:54
Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы
Загрузка...
07 марта 2019, 11:09
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
06 марта 2019, 22:09
В Совфеде оценили слова Порошенко о праве создавать мощные ракетные комплексы
07 марта 2019, 14:24
Тимошенко призвала ужесточить санкции против России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 07:54
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 04:39
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала бор...
07 марта 2019, 11:24
От "миллиарда для мамы" до завышенных тарифов. Наталья Поклонская опубликов...
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.