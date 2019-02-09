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Зеленский в угоду радикалам отказался "брататься" с русскими - видео

09 февраля 2019, 04:54  •  30 • В мире
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сбежал от участников конфликта в Донбассе после вопроса о русских. Окруженный радикалами комик на вопрос "являются ли русские братьями", ответил: "Для нас не братья", и скрылся в здании львовского Дворца культуры.
Один из кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский отказался "брататься" с русскими. Во время его поездки во Львов бывшие участники боевых действий в Донбассе окружили комика и принялись задавать ему вопросы.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу. Некоторые из присутствующих начали уточнять у него мнение о России. Некоторые начали возмущенно предъявлять ему обвинения.
Зеленский попытался успокоить недовольных: "Мы разам украинцы" - но его призывы тонули в криках активистов.
Затем от одного из участников акции последовал вопрос, братья ли для украинцев русские.
"Для нас не братья", - ответил Зеленский и скрылся в Дворце культуры.
Напомним, что Зеленский, по данным соцопросов, лидирует в предвыборной гонке. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится на втором месте.

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