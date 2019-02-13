Зеленский пошел в отрыв

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно выходит в лидеры президентской гонки. Это не может не беспокоить его конкурента Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не в состоянии противостоять новой звезде украинского политического небосклона.

Согласно соцопросу, который был проведен американским агентством Greenberg Quinlan Rosner Research, рейтинг Владимира Зеленского вырос до 28%. На второе место вышел Петр Порошенко. У него 18%. Юлия Тимошенко, которая долгое время была в лидерах президентской гонки, уступает украинскому президенту совсем немного. За "оранжевую принцессу"готовы проголосовать 15% граждан.

Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, комику будет по силам решить судьбу президентского кресла в первом туре. Тем более что актер занимает первое место в рейтинге "симпатий избирателей", имея минимальный отрыв от Юлии Тимошенко.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 20% украинцев, из числа тех, кто уже определился со своим выбором и собирается принять участие в голосовании. У Юлии Тимошенко немногим меньше - 19%. Такие данные содержатся в соцопросе, проведенном Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Действующий президент Петр Порошенко значительно отстает, имея лишь 13,9% потенциальных голосов избирателей.

Социологи зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Владимира Зеленского

Подавляющее преимущество Зеленского фиксирует и Киевский международный институт социологии. Исследователи прогнозируют результат юмориста в 27%. Высокие рейтинги шоумена связаны с тем, что такие люди, как он, хорошо медийно представлены, но при этом у них нет отрицательного рейтинга, - "просто они не были во власти".

На вопрос, почему люди выбирают Зеленского, они ответили, что он новое лицо в политике и вне нынешней системы. Этот вариант намного опередил остальные.

Зеленский - новое лицо в политике и вне нынешней системы

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост главы государства зарегистрировались 44 кандидата. Это рекордное число претендентов на высший пост за всю историю страны.

Из-за большого числа кандидатов в президенты Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) пришлось скорректировать бюджет. В утвержденной ранее смете были предусмотрены расходы из расчета 25 кандидатов. Теперь сумма расходов самой комиссии увеличилась почти на 372 тысячи долларов и составила 10,28 миллиона долларов.

Данные общенационального опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба, говорят о том, что е

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