«Здоровье граждан никого не волнует»: почему Украина стала мировым лидером по числу случаев заболевания корью

Украина стала мировым лидером по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Согласно докладу организации, с 2017 по 2018 год тяжёлой инфекцией в стране заразились более 30 тыс. человек. Количество заболевших на Украине в разы превышает показатели других «лидеров» списка. Собеседники RT в украинском Минздраве утверждают, что правительство давно должно было объявить эпидемию, однако не хочет привлекать внимание к этой проблеме перед президентскими выборами. Эксперты считают, что причиной чрезвычайной ситуации является пропаганда «антипрививочников» и непрофессионализм и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

Украина является лидером по росту случаев заболевания корью, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Согласно исследованию организации, с 2017 по 2018 год тяжёлой инфекцией на Украине заразились более 30 тыс. человек.

В тройку «лидеров» попали Филиппины и Бразилия, однако количество заболевших на Украине в разы превышает их показатели: на Филиппинах отмечено 13 тыс. случаев заражения корью, в Бразилии — 10 тыс.

При этом, отмечает ЮНИСЕФ, только за первые два месяца 2019 года на Украине заболели ещё 24 тыс. человек.

Рост показателей заболеваемости корью прокомментировала глава ЮНИСЕФ Генриэтта Фор. «Это очень тревожный сигнал. В нашем распоряжении есть безопасная, эффективная и недорогая вакцина против этого заболевания — вакцина, которая спасла миллионы жизней за последние 20 лет. Вспышки кори, которые мы наблюдаем сегодня, берут своё начало в 2018 году. И если сегодня не принять адекватных мер по предотвращению распространения болезни, то завтра это приведёт к самым негативным последствиям», — подчеркнула она.

Таблица, опубликованная на сайте ЮНИСЕФ

© /www.unicef.org

«Дезинформация, недоверие и халатность»

В документе организации отмечается, что из-за нехватки вакцины и негативного отношения жителей к иммунизации самая тяжёлая ситуация сложилась в Львовской области Украины.

«Почти все эти случаи заражения можно было предотвратить, — говорится в заявлении Генриэтты Фор. — Но дети продолжают заболевать, и оправдания этому нет... Главные причины распространения инфекции — дезинформация, недоверие и халатность».

Как сообщил собеседник RT в киевской Центральной больнице, Министерство здравоохранения Украины давно скрывает проблемы, связанные с высоким уровнем заболеваемости корью.

«Ещё в прошлом году нужно было объявить эпидемию, которая реально наблюдается на Украине. Болеют целые семьи, много сложных случаев. Что делать — неизвестно. Многие поступающие в страну вакцины не проходят проверку Гослекслужбы (Государственная служба Украины по лекарственным средствам. — RT), а, значит, у них может быть много побочных эффектов, поэтому украинцы отказываются делать бесплатные прививки. А стоимость платных — минимум 1400—1500 грн (около 3500 рублей). Это для простых граждан слишком дорого. Поэтому, чтобы отправить ребёнка в сад или школу, украинцы просто покупают справки о том, что прививки у детей есть», — рассказал он.

Причиной роста случаев заражения корью на Украине стала не только нехватка недорогой качественной вакцины, но и активная пропаганда со стороны движения противников вакцинации, «антипрививочников», считает врач-токсиколог, подполковник медицинской военной службы запаса Алексей Водовозов.

«Мало того, что у Киева нет собственной вакцины, так ещё и ведётся активная кампания антипрививочников. На Украине сейчас «антипрививочные девяностые» — своеобразная реинкарнация того, что происходило в те годы в России. В тяжёлые времена, которые переживает сейчас Украина, активизируются маргинально настроенные люди», — пояснил он.

Движение противников вакцинации зародилось ещё в конце XIX века, однако в наши дни оно начало набирать популярность с середины 2000-х годов. Поворотным моментом для движения стал 2007 год, когда известная американская актриса и телеведущая Дженни Маккарти заявила, что причиной развития аутизма у её сына Эвана стало присутствие тяжёлых металлов в вакцинах, которыми его прививали с младенческого возраста.

Реформа с гражданством США

Эпидемия кори на Украине является «заслугой» и. о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Это последствия той медицинской реформы и того совершенно непрофессионального руководства со стороны исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Других причин и не стоит искать. Мы знаем по оценкам социологических исследований, что подавляющее большинство украинцев выступают против этих реформ, понимая ситуацию в стране, но всё равно ничего не меняется», — рассказал Денисов в разговоре с RT.

Напомним, гражданка США Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года и с тех пор регулярно оказывается в центре внимания СМИ из-за своих спорных высказываний. Она заявляла, что между памятниками Владимиру Ленину и эпидемией кори есть взаимосвязь.

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун

globallookpress.com

© Tarasov

Другое спорное высказывание Супрун касалось онкологии. «Я бы хотела увидеть, как процветает профилактическая медицина, чтобы мы имели меньше заболеваний онкологическими болезнями. Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы очень поздно обнаруживаем эти болезни, потому что наши пациенты не посещают семейных врачей», — заявляла Супрун, забыв о том, что семейные врачи работают далеко не в каждом населённом пункте Украины, да и в принципе мало кто из них в состоянии диагностировать такую тяжёлую и разнообразную по своим проявлениям болезнь.

Именно под руководством Супрун Минздрав Украины столкнулся и с дефицитом вакцин. В начале февраля комитет Рады по здравоохранению потребовал от Петра Порошенко созыва Совета национальной безопасности и обороны из-за эпидемии кори, вызванной неудовлетворительной работой Минздрава. Однако и. о. главы ведомства Ульяна Супрун заявила, что эпидемию объявлять не будет.

Собеседник RT в Министерстве здравоохранения констатировал, что и сегодня ситуация с вакцинами на Украине остаётся крайне сложной.

«Мы обратились во все международные организации за помощью, нам поставляют, что могут. Но этого не хватает. На самом деле Украина уже давно должна была объявить эпидемию кори, но правительство не хочет привлекать к этой проблеме внимание, особенно перед выборами», — пояснил источник RT.

Представитель партии «Батькивщина» также считает, что вина за эпидемию кори полностью лежит на руководстве Министерства здравоохранения.

«Что делает министерство? Проводит странную реформу, которая в итоге приводит к падению уровня медицинской помощи на Украине. Здоровье собственных граждан никого не волнует. Мне кажется, можно было бы сделать больше, чем несколько постов в Facebook», — заявил политик в разговоре с RT.

В свою очередь Денис Денисов напомнил, что по закону Супрун вообще не имеет права занимать пост главы Минздрава из-за наличия у неё двойного гражданства США.

«Но по каким-то причинам, известным только Порошенко и председателю Совета министров, её продолжают держать на этой должности. Однако, судя по тем тенденциям, развитие которых мы наблюдаем на Украине, корь — это только первая ласточка огромных проблем, связанных с системой здравоохранения в современном украинском государстве. Лучше бы госпожа Супрун, которая борется с советской системой здравоохранения, приложила свои усилия к чему-то совершенно иному, потому что в Советском Союзе таких негативных показателей никогда не было», — подытожил Денисов.