«Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО

Верховная рада одобрила изменения в Конституцию Украины, которые будут учитывать стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО. За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385. Поддержка закона объясняется желанием украинских парламентариев показать свою «нужность народу», а также подготовкой к выборам главы государства, считают в Москве. При этом изменения в основном законе не повлияют на перспективы евроинтеграции Киева, отмечают в экспертном сообществе.

Верховная рада Украины приняла закон об изменении Конституции страны с учётом стремления Киева вступить в ЕС и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата из 385, против выступили 35 парламентариев.

«Это исторический день, когда мы должны принять поворотные конституционные изменения. Это стратегические решения, которые определяют будущее Украины — закрепление в тексте Конституции решения о стратегическом курсе Украины на членство в Европейском союзе и НАТО», — сказал перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, с законодательной инициативой о поправках в основной закон страны, которые должны закрепить стремление Украины в ЕС и НАТО, осенью 2018 года выступил президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, изменения коснутся преамбулы и ряда статей, которые «фиксируют место Украины как члена европейской семьи» и курс на интеграцию в НАТО.

При этом поддерживать стремление в ЕС должны будут президент, правительство и парламент страны. Верховная рада одобрила законопроект 22 ноября 2018 года.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно», — говорил тогда Порошенко.

Поддерживая такие поправки в Конституцию, Рада стремится продемонстрировать свою подотчётность населению Украины, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. По его мнению, евроинтеграция страны в ЕС — нереализуемая задача.

«Верховная рада обязана показывать свою нужность народу, вот и принимает решения заведомо безнадёжные», — сказал депутат.

При этом заявления о европейском курсе Украины в ходе подготовки к выборам президента страны будут звучать всё чаще, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это ещё раз демонстрирует, что Порошенко и его окружение всеми фибрами души стремятся показать своим хозяевам, что они готовы на всё — сдать, продать Украину, только лишь бы оторвать от славянского мира, православного мира, от России, которую они называют «агрессором». До 31 марта мы будем слышать и видеть ещё не один указ, закон, которые будут всё больше разрушать целостность украинского государства», — сказал он RT.

Разговоры о евроинтеграции направлены на повышение рейтинга действующего президента Украины перед выборами, согласился в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо.

«На самом деле это событие вписано в план его пиар-акций, которые он проводит в ходе президентской кампании. За последние пять лет Украина под руководством Порошенко не достигла ощутимых социально-экономических успехов, теперь ему лишь остаётся повторять мантры о якобы скорейшем вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также раскалывать общество по религиозному, языковому, политическому признакам», — считает политолог.

Туманные перспективы

По мнению Порошенко, Украину можно подготовить к вступлению в НАТО до 2024 года.

«Мы должны подготовить страну за следующие пять лет, чтобы она отвечала критериям членства в Евросоюзе и НАТО», — сказал он 18 декабря 2018 года на встрече со студентами в Тернополе.

При этом 4 декабря он подчёркивал, что заявления о невозможности Украины вступить в ЕС и НАТО — это попытка «обрубить крылья» украинцам.

«Относительно движения Украины в ЕС и НАТО... Не верьте никому, кто говорит, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно. Это просто неправда. Это нам пытаются обрубить крылья», — сказал он в Ивано-Франковске.

При этом в мае 2018 года глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева нет перспектив вступления в ЕС.

«Турция со странами Балкан — единственные, кто ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. У них есть чёткая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства», — сказал он.

Мингарелли подчеркнул, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС не даёт перспектив членства Киева.

Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Тем временем инициативы по вступлению Украины в состав НАТО блокируются Венгрией. Такая позиция объясняется украинским законом об образовании, который нарушает права венгерского меньшинства, проживающего на Западе Украины. Так, 5 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снимет вето на заседание комиссии Украина — НАТО только после восстановления прав проживающих на Украине венгров.

«Венгрия сможет разблокировать своё вето заседания комиссии Украина — НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины», — сказал Сийярто.

«Никак не приблизит Киев к членству в ЕС»

Включение в Конституцию положений о стремлении в ЕС и НАТО не поможет стране в процессе евроинтеграции, подчеркнул в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

«Евроинтеграционный курс Украины, закреплённый в Конституции, никак не приблизит Киев к вожделенному членству в ЕС. Поменяв какие-то положения в основном законе государства, Украина не станет ближе к объединённой Европе. Напротив, внося такие изменения в основной закон, украинские парламентарии на весь мир демонстрируют, что их страна находится под внешним управлением и они готовы поступиться своим суверенитетом», — сказал он.

НАТО и Брюссель не рассматривают Киев как равноценного партнёра и потому не намерены выступать за интеграцию Украины, считает Мезюхо.

«НАТО не воспринимает Украину как равного партнёра, а у ЕС нет необходимости принимать в свои ряды нищее государство, которое и так находится на дотациях Запада», — подчеркнул эксперт.

В то же время вопрос вступления в НАТО и ЕС неоднозначно воспринимается и самим населением Украины. Согласно исследованию центра «Социальный мониторинг» института социальных исследований Ярёменко, компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг», опубликованному 4 февраля, за вступление в НАТО выступает 46%, а за интеграцию в ЕС — 50% населения страны.

«Большая группа людей на Украине всё ещё продолжает верить в сказки о европейском будущем страны. Но есть и другая группа, которая придерживается альтернативного мнения. Украинское сообщество по-прежнему разделено в вопросах интеграции в Североатлантический альянс и ЕС, а украинские политики всё так же лукавят», — заключил Мезюхо.