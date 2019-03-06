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Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации

06 марта 2019, 12:39  •  96 • Политика
ЕСПЧ официально присудил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину €5,1 тыс. в качестве компенсации. Судя по решению, согласно которому Россия теперь обязана выплатить столь внушительную сумму взяточнику, возникает вопрос: уж не засиделся ли бывший глава региона в СИЗО? Ведь в документе, опубликованном на сайте суда, указывается прямым текстом: "В настоящем деле продолжительность предварительного заключения заявителей была чрезмерной".
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь вынес решение против России. На этот раз он присудил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину €5,1 тыс. в качестве компенсации. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда и, как особо отмечается, "является окончательным".
В частности, в самом решении указывается прямым текстом: "В настоящем деле продолжительность предварительного заключения заявителей была чрезмерной". Одним из заявителей как раз был бывший губернатор Сахалина.
То есть, если следовать логике Страсбурга, возникает вопрос: уж не засиделся ли взяточник-Хорошавин в СИЗО? Напомним, экс-губернатора ранее уже осудили за несколько эпизодов взяточничества и назначили 13 лет колонии строгого режима.
В постановлении Страсбургского суда российские власти обвиняются в нарушении Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.
"Изучив все представленные ему материалы, суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к другому выводу относительно приемлемости и существа этих жалоб", - резюмируется в решении суда.
Там же указывается, что €5,1 тыс. компенсации Хорошавину - это "разумная сумма", которую "государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев".

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