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Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укрепление армии и флота

28 февраля 2019, 00:39  •  10 • Политика
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, курс на укрепление армии и флота связан с защитой суверенитета и носит оборонительный характер.
Действия России, направленные на последовательное укрепление и развитие армии и флота, носят исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Владимир Путин, выступивший на мероприятии в честь Дня Сил спецопераций.
"Наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту её суверенитета и национальных интересов", - подчеркнул глава государства.
Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России обвинил Вашингтон в грубом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам главы государства, Москва будет вынуждена применить асимметричные меры в случае угрозы для себя. В частности, ракеты могут быть установлены не только вблизи тех территорий, где США разместили свои установки, но и вблизи командных центров оппонента.
Также Путин анонсировал создание новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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