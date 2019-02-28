|
Запуск воздушного шара обернулся бомбардировкой израильскими ВВС в секторе Газа
28 февраля 2019, 07:09 • 109 • В мире
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа после запуска воздушного шара со взрывчаткой.
Армия Израиля нанесла удар по базе палестинских боевиков в секторе Газа. Атака произошла после запуска воздушного шара со взрывчаткой.
Израиль утверждает, что шар долетел до одного из приграничных селений и повредил дом — взрыв произошел в воздухе.
В пресс-релизе армии Израиля говорится, что самолеты и вертолеты атаковали ряд террористических целей.
Палестина говорит о ударе семью ракетами по базе военизированного крыла ХАМАС в городе Дейр аль-Балах.
Данных о пострадавших нет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
109
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2019, 11:39
|
23 февраля 2019, 18:09
|
21 февраля 2019, 12:39
|
22 февраля 2019, 11:24
|
25 февраля 2019, 14:09
|
23 февраля 2019, 19:54
|
27 февраля 2019, 08:24