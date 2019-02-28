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Запуск воздушного шара обернулся бомбардировкой израильскими ВВС в секторе Газа

28 февраля 2019, 07:09  •  109 • В мире
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа после запуска воздушного шара со взрывчаткой.
Армия Израиля нанесла удар по базе палестинских боевиков в секторе Газа. Атака произошла после запуска воздушного шара со взрывчаткой.

Израиль утверждает, что шар долетел до одного из приграничных селений и повредил дом — взрыв произошел в воздухе.
В пресс-релизе армии Израиля говорится, что самолеты и вертолеты атаковали ряд террористических целей.
Палестина говорит о ударе семью ракетами по базе военизированного крыла ХАМАС в городе Дейр аль-Балах.
Данных о пострадавших нет.

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