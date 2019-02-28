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Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Украине - политолог

28 февраля 2019, 23:24  •  76 • Политика
Как заявил украинский политолог Владимир Фесенко, Запад всерьёз начал воспринимать Владимира Зеленского как лидера предвыборной гонки на Украине. Об этом говорит поездка комика в ФРГ и встречи с американскими дипломатами.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский занимается налаживанием контактов с американскими и европейскими политиками. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко.
По словам эксперта, Вашингтон уже взял комика "в оборот". В частности, Зеленский провёл переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США на Украине Куртом Волкером. Кроме того, он несколько раз встречался с американским послом в Киеве Мэри Йованович.
При этом ещё около 10 дней назад Волкер уходил от вопросов о комике-политике. Непосредственно Владимир Зеленский также посетил и ФРГ.
Подобные контакты позволяют говорить о том, что Запад прощупывает почву.
"На Западе Зеленского стали воспринимать всерьёз и как лидера предвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президента Украины", - приводит его слова Дни.ру.

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