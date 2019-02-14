«Запад плюёт на законы»: как в Москве оценили заявление продюсера ВВС об инсценировке «последствий химатаки» в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление продюсера ВВС, признавшего, что кадры «последствий химической атаки» в сирийской Думе в апреле 2018 года — фейк. Дипломат подчеркнула, что Москва сразу же указывала на очевидную провокацию со стороны «Белых касок» и призывала страны Запада провести тщательное расследование произошедшего, прежде чем принимать какие-либо решения. Вместо этого коалиция США нанесла удары по Сирии. Дипломат сравнила эту ситуацию с поведением экс-госсекретаря Соединённых Штатов Колина Пауэлла, который лгал в ООН, утверждая, что Ирак обладает оружием массового уничтожения. Как отметили опрошенные RT эксперты, Вашингтон и его союзники нередко пренебрегают международным правом для достижения собственных целей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кульминацией театра абсурда» заявление продюсера британской телерадиовещательной компании BBC Риама Далати. Он признал, что «Белые каски» инсценировали последствия «химической атаки» в сирийской Думе в апреле прошлого года.

Как подчеркнула Захарова, Москва предрекала, что через полгода-год всем станет известно, что кадры, представленные «Белыми касками», — фейк.

«К сожалению, наш прогноз оправдался. Кажется, это была фальсификация, в которой сознаются те, кто принимал в ней участие», — заметила она.

Представитель внешнеполитического ведомства также указала, что всё это время на Западе никого не удивляло, что «псевдогуманитарщики» действовали в связке с террористами и получали финансовую поддержку от околозападных структур.

«На протяжении многих лет, только если брать Сирию, мы видим трагифарс в исполнении западного сообщества и СМИ, которые, с одной стороны, говорят о высоких демократических целях и якобы заботятся о населении суверенного государства, а с другой стороны, просто плюют на все законы, международное право, свободы и права отдельно взятого народа и конкретных людей», — сказала она.

По словам Захаровой, МИД хотелось бы услышать официальную позицию британской BBC.

«Всё это — точная калька, копия событий, которые развивались вокруг Ирака перед началом агрессии в отношении государства, когда Колин Пауэлл со своей пробиркой сидел за столом Совета Безопасности ООН и точно так же убеждал международное сообщество в том, что нужно спасать Ирак, иракский народ и иракскую демократию. Один в один — ничего нового не изобретено. Степени падения политиков, которые этим занимаются, можно только удивляться», — заметила представитель внешнеполитического ведомства.

В Кремле подчеркнули, что заявление продюсера BBC совпадают с экспертными заключениями российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва изначально заявляла, что в Думе имел место подлог.

«Очень многие съёмки, которые в том числе делались и «Белыми касками», носили и носят провокационный, постановочный характер», — пояснил он.

«Без тени сомнения»

Ранее продюсер BBC Риам Далати сообщил, что кадры, якобы доказывающие, что 7 апреля прошлого года в сирийской Думе правительственные силы применили химическое оружие, были постановочными.

«После почти полугода расследований я могу без тени сомнения подтвердить, что сцена, снятая в больнице города Дума, была постановочной. Случаев со смертельным исходом в больнице не было», — написал Далати в Twitter.

Он добавил, что сама атака имела место, но без применения отравляющего газа зарин. При этом, по его словам, всё же необходимо дождаться заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), использовался хлор или какое-то другое вещество.

«Но всё остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — подчеркнул журналист.

Кроме того, продюсер BBC подчеркнул, что в тот момент Дума находилась под контролем группировки «Джейш аль-Ислам», боевики которой «запугали активистов, врачей и гуманитарных работников». Он также указал, что, помимо России, о происходящем в больнице знала как минимум одна страна — член НАТО.

«Были переданы соответствующие документы. Однако никто не знал, что на самом деле происходило в квартирах, кроме активистов, занимавшихся там инсценировкой. Вот почему Россия сосредоточилась исключительно на дискредитации сцены в больнице», — заметил Далати.

7 апреля 2018 года западные СМИ со ссылкой на различные неправительственные правозащитные организации, среди которых «Белые каски» и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщили, что сирийская армия якобы устроила химическую атаку в Думе, в результате которой погибли несколько десятков человек, ещё несколько сотен пострадали.

Спустя двое суток представители российского Центра по примирению враждующих сторон заявили, что на месте событий следов применения химоружия не обнаружено. При этом в Минобороны РФ указали, что Лондон принимал непосредственное участие в организации провокации.

Позднее RT разыскал 11-летнего мальчика Хасана Диаба, ставшего «героем» ролика «Белых касок», и его отца. Они также рассказали, что ролик носил постановочный характер. Кроме того, в апреле российская сторона в штаб-квартире ОЗХО провела брифинг с участием других свидетелей инсценировки «химической атаки» в Думе.

Между тем 14 апреля Соединённые Штаты совместно с Францией и Великобританией нанесли удары по объектам, якобы «связанным с химоружием сирийского диктатора Башара Асада», не став дожидаться заключений экспертов. Поддержку военной акции выразили страны — члены НАТО. Между тем силам сирийских ПВО удалось сбить 71 из более 100 ракет, целью которых были военные и гражданские объекты инфраструктуры Сирии.

Свои действия Белый дом обосновал уверенностью, что информация о якобы химатаке основана на источниках, «заслуживающих доверия».

Добавим, что Вашингтон, Лондон и Париж также стали инициаторами того, чтобы ОЗХО получила новые полномочия — теперь международная организация может не только проводить экспертизу, но и называть виновников применения химического оружия.

Москва неоднократно указывала, что создание этого атрибутивного механизма обосновано желанием Запада обойти российское вето в Совете Безопасности ООН — единственном международном органе, который наделён правом вводить санкции.

«Запад использует аморальные методы»

Бездоказательные обвинения в адрес правительства Сирии из-за событий в Думе были направлены, в частности, на то, чтобы демонизировать Россию и её союзников, заметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Запад для себя сформировал некую новую «ось зла».

«Всё это также служило формальным поводом для усиления всестороннего давления на Россию и Сирию. Очевидно, что в современных международных отношениях уже не нужно никаких доказательств, потому что, по сути, мы находимся в эпохе постправды, альтернативных фактов и фейковых новостей. Мир превращается в джунгли, где право есть только у сильнейшего и нет строгого соблюдения международного порядка», — подчеркнул эксперт.

По его словам, отсутствие норм поведения на информационном и дипломатическом уровне становится симптомами кризиса современности.

«Всё, что Россия заявляла на официальном уровне, на Западе преподносилось как оголтелая, дикая кремлёвская пропаганда. А оказалось, что это не пропаганда, а констатация факта. А пропаганда оказалась по другую сторону», — заметил Блохин в беседе с RT.

Как полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, признание продюсера BBC показывает: для подобных случаев на Западе выработали крайне эффективную, но совершенно аморальную методику.

«Сначала средства массовой информации обвиняют Россию, Сирию или любую неугодную страну во всех тяжких грехах, не слушая никаких доказательств и иногда возмущаясь молчанием. Затем, когда правда становится очевидной, начинают делать подобного рода заявления. Что, да, это действительно была постановка, да, действительно это было обвинение, но эффект от этих обвинений это не отменяет», — сказал собеседник RT.