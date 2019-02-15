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«Замысел очевиден»: почему в США заявили о «нежелании» России вести диалог о сокращении вооружений
15 февраля 2019, 13:24 • 284 • В мире
В Соединённых Штатах обвинили Москву и Пекин в нежелании вести диалог о сокращении вооружений. Помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс считает, что Россия и Китай якобы не проявляют «энтузиазма». При этом РФ неоднократно предлагала США сесть за стол переговоров, чтобы сохранить ДРСМД и продлить СНВ-III, однако Вашингтон отказывается от предметного разговора. Как заявил Владимир Путин, двери для диалога открыты, но впредь российская сторона не станет выступать с инициативами по этому поводу. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Пентагон пытается продемонстрировать открытость к диалогу, хотя фактически подрывает стратегические соглашения и не выполняет взятые на себя обязательства.
Запуск ракеты «Томагавк» Reuters
США готовы к диалогу по вопросу контроля над вооружениями, однако считают, что ни Россия, ни Китай в нём не заинтересованы. Об этом заявил помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.
Робертс отметил, что несколько лет назад он был участником переговоров с Россией по расширению числа участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ни Китай, ни Индия, ни Пакистан тогда не выразили «какого-либо энтузиазма» и не захотели участвовать в такого рода переговорах.
В то же время, по мнению Робертса, Вашингтон должен быть готов к диалогу с Москвой относительно контроля над вооружениями. «Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры», — добавил он.
Отметим, что Россия неоднократно подчёркивала готовность к диалогу и выступала с инициативами о проведении переговоров.
«По ДРСМД, как, собственно, и по другим темам, которые связаны со стратегической стабильностью, контролем над вооружениями, нераспространением оружия массового уничтожения, чётко и ясно высказался президент России Владимир Путин несколько дней назад. Он напомнил обо всех этих инициативах, которые остаются без ответа как со стороны Вашингтона, так и со стороны его западных союзников. Также Владимир Путин подтвердил, что эти инициативы «остаются на столе», но поручил министру обороны России Сергею Шойгу и мне больше о них никому не напоминать», — сказал 13 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Так, с октября 2018 года, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за якобы нарушений Россией своих обязательств, Москва неоднократно предлагала предметно обсудить исполнение договора. В декабре Сергей Шойгу отправлял занимавшему тогда пост главы Пентагона Джеймсу Мэттису письмо с предложением обсудить взаимные претензии по ДРСМД, но американская сторона не ответила.
США заявляют, что РФ якобы нарушает договор, поскольку на вооружении у страны стоит ракета 9М729, характеристики которой, по утверждениям Пентагона, якобы не соответствуют условиям соглашения. Однако Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, а никаких доказательств США не представляют.
Для обсуждения характеристик этой ракеты 15 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры. Как позже отметил Лавров, представители США отказались детально изучать параметры ракеты.
«Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями и с конкретными параметрами этой ракеты вживую, остались неуслышанными. Остались неуслышанными и наши предложения в ответ на действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Всё это было отметено», — сказал он 16 января.
«Двери для переговоров открыты»
23 января Минобороны России организовало брифинг, посвящённый ракете 9М729. Специалисты подробно рассказали обо всех характеристиках боеприпаса и представили доказательства, что он не нарушает условия ДРСМД. На мероприятие пригласили военных атташе иностранных государств, однако представители США и большинства стран — участниц НАТО присутствовать на брифинге отказались.
В Вашингтоне заявили, что с 2 февраля приостановят своё участие в ДРСМД. В тот же день выполнение договора приостановила и Москва.
«Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождём, пока наши партнёры не созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — подчеркнул президент.
Робертс заявил о стремлении к диалогу для того, чтобы продемонстрировать «открытость» США и обвинить Россию в нежелании сотрудничать, считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.
Судаков подчеркнул, что инициативы по ограничению вооружения должны исходить от высшего руководства страны, однако США не заинтересованы в этом.
«Мы должны понимать, что возврат за стол переговоров должен быть инициирован высшим политическим руководством. Но высшее политическое руководство США не заинтересовано в проведении переговоров», — полагает эксперт.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отмечает, что Вашингтон намерен разрушить существующие соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку планирует выиграть от этого.
«Два существенных договора, которые хотели бы в выгодном для себя плане пересмотреть США, — это ДРСМД и СНВ. Договоры имели компромиссный характер, заключались после трудных переговоров. США хотят уничтожить эти договоры, — сказал он в беседе с RT. — Они пока не пугают общественное мнение публичным размещением ядерных ракет или созданием новых видов оружия, но на самом деле они занимаются этим не первый год».
Подберёзкин указал, что в Европе расположено большое количество американских военных баз и на них потенциально можно разместить ракеты средней и меньшей дальности.
«Баз США много в Европе: разместив на этих базах ракеты средней дальности, особенно аэробаллистические, не только крылатые, американцы получают очевидное преимущество. Замысел очевиден», — заключил он.
«США нарушают ДРСМД с 1999 года»
Москва подчёркивает, что Соединённые Штаты уже давно нарушали ДРСМД. Так, противоракетные установки Mk 41, размещённые в том числе в Румынии, могут использоваться для запуска ракет морского базирования «Томагавк», а некоторые американские беспилотники по своим характеристикам аналогичны запрещённым типам ракет.
«Этот бессрочный договор Соединённые Штаты стали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещёнными договором крылатыми ракетами наземного базирования. Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны», — отметил Лавров.
Более того, по данным Минобороны РФ, в Штатах уже ведутся подготовительные работы к производству запрещённых договором ракет. Ведомство сообщило, что на эти цели конгресс США в ноябре 2017 года выделил $58 млн с формулировкой «на разработку наземной ракеты средней дальности».
«Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении договора», — заключили в ведомстве.
Судьба СНВ-III
Кроме того, остаётся неизвестной и дальнейшая судьба Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Так, 1 февраля представитель администрации США заявил, что Вашингтон ещё не принял окончательное решение о продлении соглашения.
«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса по оценке наших вариантов. Мы привержены выполнению договора СНВ–III, но не приняли решения о его продлении», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Россия выступает за начало диалога по договору уже сейчас. Об этом 2 февраля сообщил Сергей Лавров.
«Неоднократные российские предложения начать уже сейчас переговоры о том, как продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях после 2021 года, когда истекает первый срок его действия, не находят отклика со стороны США», — сказал он.
По его мнению, подобное оттягивание решения о продлении СНВ-III является «тревожной ситуацией». Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что двусторонние переговоры по договору должны будут состояться в апреле.
«Ближайшая очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по договору о СНВ будет в апреле. Одна осенью, одна весной», — сказал он.
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