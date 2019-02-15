«Замысел очевиден»: почему в США заявили о «нежелании» России вести диалог о сокращении вооружений

В Соединённых Штатах обвинили Москву и Пекин в нежелании вести диалог о сокращении вооружений. Помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс считает, что Россия и Китай якобы не проявляют «энтузиазма». При этом РФ неоднократно предлагала США сесть за стол переговоров, чтобы сохранить ДРСМД и продлить СНВ-III, однако Вашингтон отказывается от предметного разговора. Как заявил Владимир Путин, двери для диалога открыты, но впредь российская сторона не станет выступать с инициативами по этому поводу. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Пентагон пытается продемонстрировать открытость к диалогу, хотя фактически подрывает стратегические соглашения и не выполняет взятые на себя обязательства.

США готовы к диалогу по вопросу контроля над вооружениями, однако считают, что ни Россия, ни Китай в нём не заинтересованы. Об этом заявил помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

«Нынешняя администрация США хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений, — приводит его слова РИА Новости. — Но для танго требуется два партнёра. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге. Что касается Китая, то я не вижу большого энтузиазма и с их стороны».

Робертс отметил, что несколько лет назад он был участником переговоров с Россией по расширению числа участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ни Китай, ни Индия, ни Пакистан тогда не выразили «какого-либо энтузиазма» и не захотели участвовать в такого рода переговорах.

В то же время, по мнению Робертса, Вашингтон должен быть готов к диалогу с Москвой относительно контроля над вооружениями. «Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры», — добавил он.

Отметим, что Россия неоднократно подчёркивала готовность к диалогу и выступала с инициативами о проведении переговоров.

«По ДРСМД, как, собственно, и по другим темам, которые связаны со стратегической стабильностью, контролем над вооружениями, нераспространением оружия массового уничтожения, чётко и ясно высказался президент России Владимир Путин несколько дней назад. Он напомнил обо всех этих инициативах, которые остаются без ответа как со стороны Вашингтона, так и со стороны его западных союзников. Также Владимир Путин подтвердил, что эти инициативы «остаются на столе», но поручил министру обороны России Сергею Шойгу и мне больше о них никому не напоминать», — сказал 13 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так, с октября 2018 года, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за якобы нарушений Россией своих обязательств, Москва неоднократно предлагала предметно обсудить исполнение договора. В декабре Сергей Шойгу отправлял занимавшему тогда пост главы Пентагона Джеймсу Мэттису письмо с предложением обсудить взаимные претензии по ДРСМД, но американская сторона не ответила.

США заявляют, что РФ якобы нарушает договор, поскольку на вооружении у страны стоит ракета 9М729, характеристики которой, по утверждениям Пентагона, якобы не соответствуют условиям соглашения. Однако Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, а никаких доказательств США не представляют.

Для обсуждения характеристик этой ракеты 15 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры. Как позже отметил Лавров, представители США отказались детально изучать параметры ракеты.

«Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями и с конкретными параметрами этой ракеты вживую, остались неуслышанными. Остались неуслышанными и наши предложения в ответ на действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Всё это было отметено», — сказал он 16 января.

«Двери для переговоров открыты»

23 января Минобороны России организовало брифинг, посвящённый ракете 9М729. Специалисты подробно рассказали обо всех характеристиках боеприпаса и представили доказательства, что он не нарушает условия ДРСМД. На мероприятие пригласили военных атташе иностранных государств, однако представители США и большинства стран — участниц НАТО присутствовать на брифинге отказались.

В Вашингтоне заявили, что с 2 февраля приостановят своё участие в ДРСМД. В тот же день выполнение договора приостановила и Москва.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР (разработкой. — RT), и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождём, пока наши партнёры не созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — подчеркнул президент.

Робертс заявил о стремлении к диалогу для того, чтобы продемонстрировать «открытость» США и обвинить Россию в нежелании сотрудничать, считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

«Это заявление для того, чтобы сказать, что Америка является настолько открытой страной, что даже Пентагон хочет пойти на пересмотр определённых положений договора всеобъемлющей безопасности, а Россия настолько плоха, что даже на это не реагирует», — сказал он RT.

Судаков подчеркнул, что инициативы по ограничению вооружения должны исходить от высшего руководства страны, однако США не заинтересованы в этом.

«Мы должны понимать, что возврат за стол переговоров должен быть инициирован высшим политическим руководством. Но высшее политическое руководство США не заинтересовано в проведении переговоров», — полагает эксперт.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отмечает, что Вашингтон намерен разрушить существующие соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку планирует выиграть от этого.

«Два существенных договора, которые хотели бы в выгодном для себя плане пересмотреть США, — это ДРСМД и СНВ. Договоры имели компромиссный характер, заключались после трудных переговоров. США хотят уничтожить эти договоры, — сказал он в беседе с RT. — Они пока не пугают общественное мнение публичным размещением ядерных ракет или созданием новых видов оружия, но на самом деле они занимаются этим не первый год».

Подберёзкин указал, что в Европе расположено большое количество американских военных баз и на них потенциально можно разместить ракеты средней и меньшей дальности.

«Баз США много в Европе: разместив на этих базах ракеты средней дальности, особенно аэробаллистические, не только крылатые, американцы получают очевидное преимущество. Замысел очевиден», — заключил он.

«США нарушают ДРСМД с 1999 года»

Москва подчёркивает, что Соединённые Штаты уже давно нарушали ДРСМД. Так, противоракетные установки Mk 41, размещённые в том числе в Румынии, могут использоваться для запуска ракет морского базирования «Томагавк», а некоторые американские беспилотники по своим характеристикам аналогичны запрещённым типам ракет.

«Этот бессрочный договор Соединённые Штаты стали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещёнными договором крылатыми ракетами наземного базирования. Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны», — отметил Лавров.

Более того, по данным Минобороны РФ, в Штатах уже ведутся подготовительные работы к производству запрещённых договором ракет. Ведомство сообщило, что на эти цели конгресс США в ноябре 2017 года выделил $58 млн с формулировкой «на разработку наземной ракеты средней дальности».

«По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещённых договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении договора», — заключили в ведомстве.

Судьба СНВ-III

Кроме того, остаётся неизвестной и дальнейшая судьба Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Так, 1 февраля представитель администрации США заявил, что Вашингтон ещё не принял окончательное решение о продлении соглашения.

«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса по оценке наших вариантов. Мы привержены выполнению договора СНВ–III, но не приняли решения о его продлении», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Россия выступает за начало диалога по договору уже сейчас. Об этом 2 февраля сообщил Сергей Лавров.

«Неоднократные российские предложения начать уже сейчас переговоры о том, как продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях после 2021 года, когда истекает первый срок его действия, не находят отклика со стороны США», — сказал он.

По его мнению, подобное оттягивание решения о продлении СНВ-III является «тревожной ситуацией». Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что двусторонние переговоры по договору должны будут состояться в апреле.

«Ближайшая очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по договору о СНВ будет в апреле. Одна осенью, одна весной», — сказал он.