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Замгоссекретаря США отправится в Киев 5 марта

05 марта 2019, 13:39  •  78 • Украина
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл будет находиться в Киеве с официальным визитом с 5 по 7 марта, где проведёт ряд встреч с украинскими официальными лицами.
 
© ua.usembassy.gov
 

Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине.

«Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека. 

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

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