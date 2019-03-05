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Замгоссекретаря США отправится в Киев 5 марта
05 марта 2019, 13:39 • 78 • Украина
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл будет находиться в Киеве с официальным визитом с 5 по 7 марта, где проведёт ряд встреч с украинскими официальными лицами.
© ua.usembassy.gov
Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине.
«Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
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