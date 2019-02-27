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Закон о российских наблюдателях вступит в силу на Украине 28 февраля

27 февраля 2019, 11:24  •  113 • Украина
Закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в выборах на Украине опубликован в официальной прессе. Документ вступит в силу в четверг, 28 февраля.
 
Reuters
 

Закон был опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

26 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который запрещает представителям России быть наблюдателями на выборах на Украине.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

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