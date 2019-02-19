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Захват не удался: украинские диверсанты подорвались на границе

19 февраля 2019, 21:39  •  118 • Война
Украинская диверсионная группа попыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил представитель народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.
«Противник предпринял попытку проникновения на территорию республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава восьмого отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями», — отметил он.
Марочко подчеркнул, что луганскими военными «огонь на поражение не открывался». По словам подполковника, «при выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле».
В результате пять человек «погибли или были тяжело ранены». Украинские силовики успели эвакуировать лишь троих человек, еще двое остались на минном заграждении.
Тем временем в Донбассе не прекращается противостояние между ополченцами и украинскими диверсантами. Так, во вторник, 19 февраля, в результате атаки военнослужащих ВСУ погиб ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявили в народной милиции ДНР. Там отметили, что из-за атаки диверсионной группы в одном из населенных пунктов республики были повреждены пять домов.
Днем ранее, 18 февраля, украинские военные открыли огонь по гражданским объектам поселка Донецкий в ЛНР, а 16 февраля обстреляли Докучаевск — город, расположенный на территории ДНР. По факту этих атак были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ». Об этом сообщалось на сайте Следственного комитета России.
Украинские диверсанты были замечены на границе с Донбассом и в начале февраля. «В зону ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава отдельного полка специального назначения. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов», — сообщал журналистам глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, военнослужащие собирались атаковать южное направление. Он отметил, что тогда же на мариупольское направление прибыли снайперы специального назначения ВСУ. «Снайперы получили задачу от украинского оккупационного командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны», — пояснил представитель народной милиции ДНР.
Он также заявил, что сотрудники народной милиции ДНР предпримут меры в связи с прибытием украинских военных. «Хочу предостеречь шестерых кировоградских спецназовцев. Имеющаяся у нас информация позволяет принять соответствующие контрмеры, и наши подразделения готовы к встрече противника», — добавил Безсонов.
Похожая на сегодняшнюю история произошла в ноябре 2018 года. Только тогда украинские силовики подорвались на собственной мине к северу от Донецка.
«С 8 на 9 ноября при распитии алкоголя в подразделении 92-й бригады боевики решили продолжить отмечать предстоящее убытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в населенный пункт Верхнеторецкое. При возвращении обратно боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. В результате один военнослужащий погиб, второй получил тяжелые ранения». Также он отметил, что силовики ограбили магазин «под угрозой применения оружия», — сообщали в управлении народной милиции ДНР.
В феврале 2015 года Украина, Россия, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР подписали минские соглашения. Согласно международному документу, его стороны обязаны способствовать постепенной деэскалации конфликта на востоке Украины и установлению там режима прекращения огня.

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